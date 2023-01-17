渣打馬拉松賽前最後一個月！訓練進入危險期，邊兩類跑手最容易受傷？

馬拉松要跑好成績，當然要配合天時、地利及人和，筆者任教馬拉松超過20年，香港渣打馬拉松都是安排在年初，一月或二月舉行，當然一月比二月更好，因二月天氣多數潮濕。

自2020年初受疫情影響，渣打馬拉松都是取消或改爲年底舉行，今年終於能夠重返二月舉行，天時應該會較好。

疫情過去，筆者也要重投每年最忙碌時刻，現時除了不斷灌輸有關比賽方法、如何準備比賽外，也要安排成立比賽小組，希望跟筆者練習的學員，大家都能夠有共識，發揮比賽小組互相鼓勵及互相幫助功能，期望得到更佳成績。

現時最重要的是提醒跑手們，訓練切勿過火，因一旦訓練過龍，走火入魔，便會受傷，令自己付出的前功盡廢。踏入賽前最後一個月，一般有目標，有理想的跑手，因為做足訓練，都應該有明顯進步，希望比賽當日能夠有超水準表現，創下意想不到的佳績。

這時候會有兩類跑手最容易受傷，一類是貪勝不知輸，見自己有進步，繼續加操，愈練愈多，以為自己已經變身成為超人，功力突飛猛進，體力無窮無盡，繼而加操再加操，希望藉著最後幾周，再有更大進步，終於受傷收場。

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另一類是臨急抱佛腳的跑手，平時懶懶閒閒，訓練偷工減料，心存最緊要開心的心態，自以為不會計較成績，到時能夠完成便算。但現在見到身邊隊友個個進步神速，愈跑愈快。他們這時候才突然醒覺，急起直追，增加訓練量，希望能夠和隊友一起，並肩前進，同返終點，這些臨時變陣的跑手，更容易受傷。

其實人體乃血肉之軀，一定有所限制，進步是要經過不同階段的付出，累積而成，訓練質量也要循序漸進，讓身體適應才能更進一步。

離開比賽還有四周，以筆者經驗，未來兩周應該是最高訓練量，進入透支階段，因體力支出超負荷，抵抗力反而是最低，大家都要小心保重。完成本周六最長途訓練後，開始逐步減質減量，隨著超量恢復安排，等候比賽來臨。訓練前要做足熱身，訓練後要拉筋放鬆，還要敷冰消炎，不讓疲勞積聚，不讓傷患重來。

另一方面，很多跑手不會考慮比賽時的天氣情況，平時訓練，遇到翻風、落雨唔跑，太熱、太冷唔跑，潮濕唔跑，只是期望比賽日有良好天氣，簡直是望天打掛。

其實，平常訓練應該要適應不同天氣，增加不同情況下的記憶體，讓自己在任何情況下，也不會受太大影響，成績有一定的保障，付出得到一定回報。