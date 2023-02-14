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14/02/2023

渣馬重現疫情前熱鬧！萬元吸引力非同少可，跑手成績出乎意料之外

#運動 #馬拉松 #跑手 #跑步 #長跑 #渣馬 #渣打馬拉松 #獎金 #成績
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　　第25屆渣打馬拉松於上星期日順利舉行，場面重現疫情之前的熱鬧，縱使天氣不太適合長跑，但成績卻出乎意料之外地好，應該是第25屆特別安排的萬元獎金，發揮威力。

 

　　筆者之前曾經擔心，萬元獎金參賽只限挑戰組跑手，也要在過去一段時間有參加某些被認可的比賽，才符合參賽資格，可能宣傳大於實際。但觀乎上星期日能夠領取萬元獎金跑手，男子組Sub 3有151位，女子組Sub 3:30有66位，合共有217位挑戰組跑手，能夠領取$10,000特別獎金，比之前任何一屆的千金先生及千金小姐為多，由此可見萬元獎金的吸引力，的確非同少可。

 

　　今年增加的特別獎金，可以令到一些長跑高手重出江湖，也鼓勵到一些新進跑手，願意付出更多時間，為目標進行苦練，以致今年精英跑手水平大大提升，希望這個長跑風氣，能夠保持增長。

 

圖片來源：渣打香港馬拉松Facebook專頁

 

　　筆者一如以往，星期日在終點位置觀看跑手衝線，由全馬第一名至最後一名跑手過終點，期間接近5個小時。今年參賽人數有37,000，比起疫情之前的超過75,000，可謂少了一大截，但終點卻絕無冷場，除了跑手連綿不絕過終點外，今屆主辦單位也安排了讓跑手過終點後可以在附近停留，等候隊友歸來，令到終點位置不會因某段時間少跑手衝線，而出現冷清場面。這項新安排，讓只會在比賽才會碰面的跑手們能夠在此互相問候祝賀，也分享比賽心得，因為領取行李後即會各散東西了。

 

　　根據星期日比賽的本地跑手成績，筆者見到香港是有不少長跑人才，只是欠缺支持，即大部分跑手仍屬業餘性質，還要兼顧工作而未能成為全職跑手。

 

　　筆者於80年代參與長跑，便已聽聞日本有很多大公司，願意支付高薪及福利，聘請大學畢業的精英跑手為其機構員工，這些跑手大多不用上班工作，只需勤力練習，代表其機構參加日本各大長跑比賽，穿著印有所屬機構或公司Logo的比賽衣服，成為活動的廣告人，為公司宣傳。若能在國內比賽鰲頭獨佔，更會代表國家出外參加國際大賽，例如奧運、亞運及世界賽等。當年代表日本參加1988年漢城奧運馬拉松的日本長跑名將中山竹通、賴古利彥等，他們的薪金、獎金及福利也會自然水漲船高。

 

　　希望香港有大機構，大公司也考慮朝這方向支持香港長跑手，協助他們創出佳績，能夠全情投入，晉身成為全職跑手。因為現時香港仍以先出成績，才會得到有關機構全力支持，如單車、劍擊等項目為主力。

 

　　疫情漸漸過去，筆者留意到這三年疫情，令到不少市民生活上有所改變，較疫情前健康了。本港疫情前有很多夜場，令市民夜夜笙歌，夜更的士司機生意暢旺。但現今情況改變了，市民公餘時間會選擇參與運動，尤其是參與長跑的市民多了，大家注重身體健康，也希望藉著運動，增強抵抗力，對抗未來可能出現的疫情。

 

 

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