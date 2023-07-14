直擊醫療旅遊之都泰國！no.1五星級醫院顛覆醫療體驗！高端安老院設水療重視復康黃金期、中端重貼心護理服務

泰國是港人的旅遊勝地，而近年更興起了醫療旅遊，在旅行的行程加入健康檢查變得相當普遍。醫療旅遊所指是到國外旅遊之餘同時進行身體檢查或小手術，在醫院逗留1天至14天不等。泰國因為價錢比起其他亞洲國家相宜，而且出名服務好， 很多香港人近年都會選擇到泰國使用當地的醫院服務。筆者近期隨社創基金資助的「樂齡科技平台」到泰國曼谷出席由國際老化聯盟（International Federation of Aging）主辦的第16屆國際會議，同時了解泰國最新的優質醫療服務和安老服務的情況。

曼谷康民國際醫院：五星酒店服務顛覆醫療體驗

提及到泰國醫療旅遊首選，莫過於1980年創立的曼谷康民國際醫院（Bumrungrad International Hospital），以一站式醫療服務、媲美5星酒店的環境、專業醫療團隊及設備享譽國際。醫院現時共有4,800名員工，當中1,300名為具國際執業資格和資深經驗的醫生和牙醫，並有1,000名護士，每年服務超過一百萬名住院和門診病人，當中約一半人來自本地，其餘來自超過190個國家，主要為東南亞、歐洲和美加地區。相比一線地區昂貴的私營醫療費用，康民國際醫院吸引之處便是「高性價比」，這亦成為長期爆滿的成功要素，其次是不少國家的醫療藥物較為昂貴或是部分藥物未有提供，康民國際醫院正能填補這個市場空間。

康民國際醫院的設施及醫療資源更是相當完備，房間和環境更是「五星級」，而教筆者驚嘆的是，康民國際醫院完全沒有醫療感，除了有寬敞空間外，其裝修外觀更像一家五星級酒店。而醫院服務更是貼心及全面，為了服務「醫療旅遊」重點的客戶群，醫院除了提供客戶服務如由20種語言的翻譯服務外，更會提供醫療保險櫃位、協助旅遊延長簽證櫃位、以至領事館輔助服務等。而不少樓層更有為不同文化背景而設的VIP中心以及餐飲店，讓病人得到不同服務選擇。

身體檢查是很多人選擇的醫療旅遊醫療項目之一，而就筆者當天參觀所見，在體檢樓層非常繁忙，當中不乏前來體檢的旅客，康民國際醫院制定了個人化的體檢套餐，由2至3個小時的基本檢查到6至8個小時的詳細檢查以供選擇，更設有合適不同年齡群的針對性的檢查，而且分流清晰，醫療設備充足，還有酒店式自助餐附送。根據Newsweek World’s Best Hospitals 2023 ，康民國際醫院在泰國得到最高分數榮登第一位，更和其他新加坡、越南、菲律賓內頂尖的私營和公營醫院成為2023年度東協最佳醫院。難怪不少港人也喜歡到泰國做體檢。

康民國際醫院的設施及醫療資源更是相當完備，房間和環境更是「五星級」，而教筆者驚嘆的是，康民國際醫院完全沒有醫療感，除了空間寬敞外，其裝修外觀更像一家五星級酒店。

康民國際醫院為了服務來自世界各地參與「醫療旅遊」重點的客戶群，樓層更有不同文化背景而設的VIP中心以及餐飲店，讓客人得到多元化的選擇。

根據 Newsweek World’s Best Hospitals 2023 ，康民國際醫院得到最高分數榮登第一位，更和其他新加坡、越南、菲律賓內頂尖的私營和公營醫院成為2023年度東協最佳醫院。

https://www.newsweek.com/rankings/worlds-best-hospitals-2023

泰國安老院設水療設施 重視中風、手術後復康

人口高齡化成為全球趨勢，而泰國亦將於未來20年進入高齡化社會，社會大眾開始關注醫療系統及服務水平的同時，對安老服務需求亦開始上升，然而泰國現時安老服務當中，主力針對復康的安老院並不多，隨著人均壽命有所延長，大眾對於健康保養及復康服務等的需求因而不斷上升，筆者今次考察除了到訪星級醫院外，更到訪了由Chersery Home 集團所營運，具泰國最大水療設施的復康安老院 - The Senizens。

The Senizens的定位是中高端並提供住宿單位的居住空間，由於考慮到照顧者不時需要留宿照顧及陪伴長者，故備有額外床位，同時提供客飯廳及備餐間等生活空間，為需要療養及復康人士提供更高私隱度的住宿環境。負責人Dr. Gengpong提及把握黃金康復期十分關鍵，但不少長者家人或子女日常忙於工作，故此一站式照顧服務在當地需求愈來愈大。

The Senizens提供兩棟設施為中風、術後復康以至認知障礙患者提供適切照顧，由於大部分住客為行動不便的長者，安老院除設有職業治療室和物理治療室外，治療師更會到住客的房間提供單對單的運動和療程。而The Senizens最大的賣點，就是提供一個恆慍的水療設施，治療師可根據住客體狀況及復康進程安排住客進行水療運動，加快復原的能力，舒緩痛楚及有效強化肌肉。

另外，有見於泰國公營醫院洗腎設施不足及輪候時間過長，The Senizens更提供洗腎設施，支援社區以紓緩減輕公營醫療系統的壓力。事實上，這個全新醫療模式能借助公私營協作及醫社合作，在提供傳統服務的同時，加可增加離院後的社區復康支援計劃，讓長者和社區人士得到適切的照顧和復康治療，以減輕醫療系統的負擔。

The Senizens特設恆慍的水療設施，可根據住客身體狀況及復康進程安排住客進行水療運動，加快復原的能力。

The Senizens 重視中風和術後復康，當中治療室設置一應俱存，有助復康人士把握黃金康復期。

The Senizens提供住宿單位的居住空間，為需要療養及復康人士提供高私隱度的住宿環境，考慮到照顧者不時需留宿陪伴長者，亦會提供客飯廳及備餐間等生活空間。

中端安老院需求大增 年輕一代推動安老服務轉型

面對人口高齡化，除了加劇對安老服務的需求外，對安老護理業更是求才若渴，各地亦積極吸引年輕人投身安老行業，而筆者另一到訪的安老院Winest Rehabilitation便屬小型社區模式的安老院集團。Winest Rehabilitation的特點是其跨專業管理團隊由20至30歲的護士、職業治療師、物理治療師、言語治療師、中醫師和註冊護士所組成，就連護理員也相當年輕。筆者到訪期間，更是充份地感受到團隊對安老服務的熱誠與活力，而住客和員工的關係猶如爺孫一樣，因為所有護理員都居住在設施當中，形成了如家人一樣的親厚關係，令安老院的氣圍更添溫情，這樣除了方便日夜護理工作輪班交替外，在曼谷租金不斷上漲的情況下，也為年輕人省下了不少租金，形成雙贏局面，更能吸引年輕人入行。

Winest Rehabilitation跨專業管理團隊由20至30歲的年青成員組成，充份地感受他們對安老服務的熱誠與活力

跟香港一樣，泰國安老服務輪候時間較長，而Winest Rehabilitation的定位則為可負擔的私營安老服務的中型院舍，其選址於社區的單棟式小社區，並在過往幾年一直擴展，短短幾年已經有4個同類型院舍，在行業內備受矚目。負責人透露安老服務中端市場的需求高，所以他們的入住率長期高企，而且由於投資回報率可觀，將來希望可以每年至少新增一家安老院，並不斷邀請青年專業人士加入。跟The Senizens相比之下各有特色，Winest Rehabilitation以如民宿般的長期護理服務作賣點，團隊提供專業治療外，更重視長者獨立自主和參與度，定期舉辦各種日常活動，屬於泰國新型的安老服務的表表者。

Winest Rehabilitation更會定期舉辦各種日常活動，重視長者獨立自主和參與度，而員工與住客關係亦如家人一樣的親厚，令安老院的氣圍更添溫情。

這次泰國之行讓筆者獲益良多，除了有機會拜訪醫療機構及安老院外，更樂見世界各地都在為迎來高齡化社會所作出的改變，透過與來自各地的安老專家和學者的交流，讓筆者了解香港地區以外面對人口老齡化的政策和工作，下次專欄再和讀者探討國際化老齡會議的全球趨勢。

筆者近期隨社創基金資助的「樂齡科技平台」到泰國曼谷出席由國際老化聯盟（International Federation of Aging）主辦的第16屆國際會議，同時了解泰國最新的優質醫療服務和安老服務的情況。

筆者樂見世界各地都在為迎來高齡化社會所作出的改變，透過與來自世界各地的安老專家和學者的交流，讓筆者了解香港地區以外面對人口老齡化的政策和工作。