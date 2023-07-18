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18/07/2023

聽見vs 聆聽：你真的分得清？面對情緒低落者，6個問題即Check你是接收聲音還是專心傾聽！

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  • Kaman Lee

    Kaman Lee

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -    香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -    暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -    香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet     《男男女女.點情趣》節目主持人
    -    前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -    . 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    心理全說

    逢周二刊出

　　相信我們都有經驗，家人或朋友情緒低落時找我們傾訴，這説明我們在他們心目中，是一個情緒上可依靠的人。每個人都有心情不好的經歷，若我們回想自己需要找人傾訴的時刻，其實我們最渴望的，不是有張嘴巴向我們說教、演講或訓話，而是有一雙耳朵真心聆聽。當一個人在脆弱的時候，他／她需要的是可信任的人安靜和平靜地陪伴，而用心聆聽就是向對方表達「有我」、 「我在這」、”I got your back” 最佳的行動表達。

 

　　然而，很多人以為 「聽見」（hear）就等如 「聆聽」 （listen）。那是有分別的。 「聽見」（hear）只是指聲音傳進我們的耳朵裏，即是泛指我們的聽覺（audio）接收到聲音振動產生的聲波而已。但「聆聽」（listen）則是指傾聽、用心聽的意思。

 

　　生活上經常有這樣的情景發生：老婆／女友講完一大段話之後，問毫無反應正在掃手機／看電視的老公／男友：「你究竟有冇聽我講嘢㗎唧？！」女方顯然不滿，但老公／男友回答：「咪聽緊囉！」二人對「聽」顯然有不同理解——男方以為「我耳朵接收到你的聲音」（即是 “hear”）不就是聽見了嗎？但女方希望對方的「聽」，是 「聆聽」，即是用心和專心傾聽、兼畀適當的反應。

 

　　明白到「聽見」（hear）和「聆聽」（listen）的分别之後，我們可以回想一下，當家人或朋友情緒低落找我們傾訴時，我們是接收聲音還是專心聆聽呢？可以先從以下問題去留意一下自己是否一個好的聆聽者：

 

我們有否忙於表達自己的意見還是專心傾聽呢？

我們的嘴巴是否比耳朵忙？

我們說話的時間會否長過對方説話時間？

我們的情緒有否受到對方影响？

我們的情緒有否比對方更激動／更傷心？

對方的情緒有否向你傾訴後變得更難受或負面？

 

　　若以上皆是的話，那說明我們需要調教一下自己的聆聽技巧了。先從第一步的身體語言開始：放低手頭正在做的事，身體和眼睛向著對方（而非背著人家或排排坐眼望電視），適時點頭或拍下對方膊頭，少說話、多聆聽，畢竟 Mark Twain 也講過：“If we were meant to talk more than listen, we would have two mouths and one ear.” 先做好最基本的第一步，下回再談聆聽應對技巧。

 

 

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