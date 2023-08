食避孕藥會抑鬱？研究指風險高出92%！停藥都無補於事？服用避孕藥前的4個考慮

一個人抑鬱有很多原因,不單是純粹當事人「諗唔開」。現在愈來愈多科學研究幫我們了解更多現代人的抑鬱是從何而來的,有些可能是我們不會很直覺地將它與抑鬱症聯想到有關連的,例如:服食口服避孕藥。

剛剛在六月份於《Epidemiology and Psychiatric Sciences》學術期刊裏刊登的一篇名為《Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression》之研究發現,口服避孕藥(OC, Oral contraceptive)之使用,尤其是頭兩年,會增加患上抑鬱症的風險。進行這個研究的瑞典學者觀察了264, 557名女士的數據,指出在開始服用口服避孕藥之後的頭半年是患上抑鬱症風險的高峯,有另外一些研究更找到當時人甚至可能會發展成自殺傾向 《Oral contraceptive use and risk of suicidal behavior among young women》。

為甚麼會有這種情況出現呢?一眾學者都認為那是因為OC口服初期,會令到荷爾蒙有很大的起伏,那些身體對荷爾蒙改變很敏感的女性會因此而深受影響。而值得關注的是, 若女性在20歲或之前已開始服食OC的話,她們會比從未服食過OC 的女性患抑鬱症的基率高出130%!即使在20歲打後才服用OC的女性,她們對比未用過OC的女性,患上抑鬱症的風險也是高出92%。那即刻停服OC,可以杜絕抑鬱症的風險嗎?根據這個研究所得,即使停藥,少女抑鬱症發病率仍然保持增加的趨勢。當然,這不是指所有服用口服避孕丸的女性都會抑鬱,但若果一位少女或女性本身已有其他患上抑鬱症的風險因素,服用OC時就要特別留意精神健康了。

有些女性服用OC,是為了避孕,有些少女服用口服避孕丸,則是因為經期不準、經血過多、又或改善暗瘡情況。那這些研究提醒我們甚麼呢?在考慮服用OC之前,(1)要清楚評估自己的精神狀況;(2)權衡利益和風險 ;(3)可以與醫生探討有沒有其他更好的選擇 /方法去處理避孕或其他問題;(4)若最後的個人選擇是決定服用OC,應該額外關注自己心理和精神健康的變化。