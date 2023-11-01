《上流寄生族》演員、韓星李善均被爆吸毒！何解粉絲異常崩潰？期望落差的殺傷力究竟有幾大？

《上流寄生族》韓星李善均參演過《我的大叔》和 《檢察官內傳》，為港人熟悉，形象形象溫和斯文，總是笑咪咪的，愛妻又顧家，結婚多年，沒有任何緋聞，所以被公認為完美先生的代表。殊不知上星期卻被警方證實涉嫌吸食大麻和多種毒品，還疑似包養位於江南的聲色場所29歲女經理，在警方調查期間，李善均已被限制出境。當李步入警署前，他哽咽表示對不起家人與一直以來信任自己的大眾，作了6次道歉和5次鞠躬，稱會誠實接受調查。顧家愛妻號的形象全面崩壞，他的粉絲大呼崩潰了。

有趣的地方是，明星吸毒的新聞，已非第一次，韓星被證實有吸毒行為的，亦有不少，例如韓國最年輕影帝劉亞仁、「東方神起」前成員朴有天、唱「Gangnam Style 」全球爆紅的PSY。但當時的粉絲反應，其極量是震驚，即使現在與李善均同期被爆有吸毒之嫌的G-dragon，粉絲的情緒也只是擔心而已，何解李善均粉絲卻得悉消息後、直接「 崩潰」呢？

（圖片來源：《我的大叔》劇照）

期望愈高、失望愈大，那些一向以「壞壞的」形象示人之明星，被爆負面新聞時，反而那個期望落差（expectancy violation gap）沒有那麼大。相反，若明星出來的形象一向是正直、正面、愛妻／愛夫、顧家、乖乖的，一被證實原來真面目並非如此，那人們面對那個期望落差，就會出現強烈的情緒。學術期刊Communication Research Reports 於2020年第37卷、1-2期發表的一個研究當中就指出，當期望落差很大，人們就會出現驚訝、受傷害和憤怒的情緒。普通人尚且出現這樣的情緒，更何況忠實粉絲呢？

Journal of Business Research於2022年第145卷720-731頁刊登了一個研究粉絲的報告，發現粉絲當得悉自己偶像犯罪時，他們的期望落差之大，會令他們產生如像突然被分手（para-loveshock）的傷心、被拋棄、被背叛的情緒。亦因為他們情緒是這樣強烈，他們之後會出現以下的漸進式行為：（1）悲傷（Grief）→（2）想鞭打那個背叛了、欺騙了自己那麽多年感情的「衰人」 (Flagellation）-->（3）因為那個「衰人」作出的不公義之事而激發起憤慨之心（Indignation）。一個粉絲已是這樣，可以想像，一大班同是「天涯淪落人」凝聚的集體創傷（collective trauma），情緒可以有幾強大，這也是為甚麽唯獨李善均的粉絲説自己出現崩潰的情緒。看來，李善均日後的星途會比其他涉嫌吸毒的藝人更難行。