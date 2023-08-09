  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
逸趣談Teen
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康健康新知心理全說
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

09/08/2023

向朋輩說不

#教養 #朋輩 #管教 #危機 #角色 #同輩 #任務 #人生八階 #說不 #青少年 #親子 #人生階段
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　大家知道朋輩的影響力有多大嗎？聽過許多青年人說，曾經想做一件事，結果因為身邊的朋友反對，結果沒有勇氣力排眾議去做。我不知道他們未來會否後悔當日的決定，但我們有一位宿生卻證明了當日的一句「不」，造就成今日的他。

 

　　他從前是一名胖子，因此想透過節食和做運動減肥。結果朋友不但不支持，反而拿零食引誘他，還會在他做運動時嘲笑他。他不堪被人嘲笑，便想放棄算了。家舍的家長知道後，問他：「你今天介意朋友的眼光，那將來你女朋友的眼光呢？她可能也會介意你的身型呢﹗」這句話激勵了他，自此積極節食做運動減肥，今天已成為身材瘦削，又十分帥氣的男孩子，至今仍常常回家舍感謝家長當日的激勵。

 

　　其實這句「不」很難啟齒，因為怕被朋友說難相處，亦怕因此被人杯葛。青年人經常為了「埋堆」，就算是自己不喜歡做的事亦會勉強自己去做；就算是自己不覺得好笑的事也會強迫自己去笑。假如是無傷大雅的事情也就算了；但如果牽涉到違禁品或一些欺凌行為，影響卻是十分嚴重。

 

（圖片來源：File:Young people in Hong Kong using smartphones whilst walking.png" by Ccmsharma2 is licensed under CC BY-SA 4.0）

 

　　心理分析學者Erik Erikson曾提出「人生八階」的成長理論，指人從嬰兒期到老年期會有不同的「任務」和「危機」，而青年期（十三至十八歲）的「任務」是發展自我認同，「危機」則是角色混淆，而同儕及他們心中的「典範」乃最主要的影響因素。假如同儕和「典範」在過程中支持、鼓勵及協助他們，那他們便能成功建立自信及對未來有信心；相反則會因為自己的行為（角色）不符合自己或社群的期望而感到徬徨迷失，及對前景感到混亂和迷惘。

 

　　是以青年人除了交友要審慎，亦必須建立正確的價值觀，在慎辨是非後，堅決向「非」說「不」。然而，說「不」也是一門藝術。年青人需要學習如何委婉及有禮貌地拒絕別人不合理的批評和請求，以免傷害彼此的關係。當然，如果朋友經常作出不合理甚至不道德的批評和請求的話，這些朋友不交也罷。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

我要回應

更多逸趣談Teen文章

你可能感興趣

#教養 #朋輩 #管教 #危機 #角色 #同輩 #任務 #人生八階 #說不 #青少年 #親子 #人生階段

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk