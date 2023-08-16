最近獲邀參加荷蘭宿舍舊生周世傑位於杏花村的棋院分校開張。當日熱鬧非常，因為棋院院長周世傑人緣極佳。他是象棋大師，曾多次在全港中國象棋賽事奪冠，更於2020年成為「香港十大傑出青年」的棋手。周院長致力薪火相傳，任教棋藝逾廿年以來，學生獲獎無數，部份更是港隊成員。他更回饋社會，不只在我們宿舍義教，更聘請我們的離院宿生，讓他們多一個工作選擇。在多次接觸後，院長成為我的朋友，時常對我作出鼓勵，每當我遇到挫折時，他會以他自己為例子，說阻力能變成助力。

許多人對周院長的傳奇故事都有所認識。他出身貧苦家庭，曾經歷家暴、入住男童院舍，中三輟學後甚至一度加入黑社會及吸毒，又拿了五年綜援，然而於2020年有份角逐香港十大傑出青年。他眼見其他候選人都很成功，活得很精采，對社會亦很有貢獻，便感到得獎機會十分渺茫。雖然他傾盡全力，但並不奢望自己會成功。然而，最後竟然獲獎。他分析原因，認為自己的成績表雖然不及其他人亮麗，但因為自身的背景，輸在起跑線，因此評委體諒到他必須比其他候選人更努力，所以他的經歷便成為得分因素，成功地演繹出年少時的阻力可以化成日後的助力。

周院長的提點猶如醍醐灌頂，也提醒我在過往的試煉中，很多時候都會有所得著。這些收獲未必即時出現，如周院長的經歷一樣，可能只是埋下種子，待多年之後才能看到成果。周院長創辦棋院，不只是教棋，也透過教棋提升學員的邏輯思維，鼓勵他們思考人生，甚至改善性格、培育品格，也幫助有特殊教育需要的學員建立目標與自信，讓他們能提升自己融入社會。

當孩子遇到挫折，收到的成績表不似預期時，我們作為教養者會否令他們再添壓力？還是能夠在他們的低迷情緒中，與他們分享我們以往的阻力，讓他們從中意識到，這些阻力日後可以成為助力，成就一件美事。我有一位實業家朋友，分享當年會考成績不理想，未能在原校升學，他才意識到原來準備考試是可以有策略的，亦引申到他後來每每先制定策略再執行，在後來的創業路上打好基礎。

人生路上總會遇上不同的挫折及不如意的事，失敗乃成功之母，我們能否與周院長一樣，將一些挫折和阻力，化為成功的助力？