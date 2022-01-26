寒暖交接最易病！飲「淮山南瓜螺頭瘦肉湯」大寒補腎護陽

「下星期又到農曆新年了。」Julianna說。

「現在正是大寒節氣的中後期。過了大寒，便是立春了。這意味著最寒冷的時節已經過去，氣溫會逐漸變暖。現在正是一年中陰陽轉換的時刻，冬天即將結束，春季快到來了。現在寒暖交接，最易生病，因而大寒養生十分關鍵。」我說。

「你說得很對，一、二月都是流感高峰期。」Julianna說。

「現在仍是大寒節氣，所以我們生活作息還要遵從冬天閉藏的特性。和冬天對應的臟為腎，冬天又是補腎的最佳日子。補腎有一個既便宜又昂貴的方法。」我說。

「快說！」Julianna心急道。

「就是睡覺。晚上陽氣入陰經，我們睡覺，就是把氣血藏起來，到了天亮，陽氣再次升發輸布於外，我們白天醒來活動。」我說。

「這不就像動物冬天冬眠嗎？」Julianna說。

「十分聰明！所以冬天是補腎養精蓄銳的季節。冬至一陽初生後，陽氣逐漸強大，由下而上，經小寒至大寒，才徹底將寒氣逐出地面。現在距離立春不遠，把握時間呵護陽氣。

飲食方面，也以補腎為主。年尾我們會吃團年飯，新年會吃開年飯，都是比較豐富。讓我介紹一款應節保健湯水吧，這時可以煲淮山南瓜螺頭瘦肉湯。補腎有螺頭，響螺頭性微寒，味甘、鹹，能滋陰補腎、補虛血弱。脾腎兩補有淮山和冬菇。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。冬菇性平，味甘，入肝、胃經，有健脾和胃、補氣益腎功效。南瓜性溫，味甘，入脾、胃，能潤肺益氣。過時過節，食物肥膩，加重脾胃負擔。湯中可加紅棗和生薑，有溫中健脾的作用。想睡得好，可以加圓肉。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾、養血安神的功效。」我說。

「今晚就預備吧。」Julianna說。

「天氣乍暖還寒，最易生病。內經云︰正氣存內，邪不可干。我們宜早睡早起，注意生活作息，出門足夠衣服保暖，身體健康才能預防感冒或其他疾病。」我說。

下頁即睇「淮山南瓜螺頭瘦肉湯」點煲