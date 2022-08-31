眼乾、牙肉痛、口瘡、口乾？全因睡眠不足有虛火！「蘋果洋葱湯」健脾和胃兼潤肺養顏

「這幾天咽喉較乾，嚇了我一跳，以為中招了。」Emily說。

「睡不夠嗎？」我問。

「近來工作壓力挺大的，也加班了，當然睡不夠。」Emily說。

「睡眠不足導致虛火上炎。所謂虛火，即是假的，表面好像有熱的症狀，內裏其實是不足的。睡覺時，身體能量往內收，貯藏在腎。當我們清醒時，體內能量往外升發，使用氣血進行各種活動。所以應睡不足時，身體的能量沒能收回，反而往外衝，內裏就空虛不足了。所以睡不夠或晚睡會有『熱氣』的表現，如眼乾澀、牙肉腫痛、口瘡、口乾等，實為虛火。」我說。

「要喝涼茶嗎？」Emily問。

「一般涼茶的成分偏清熱解毒，如金銀花、菊花等。這些清熱的中藥會使脾胃更虛，所以不宜。再加上現在已是秋天，早晚明顯清涼，開始乾燥，所以感到稍乾也屬合理。」我說。

「現在是風季啊，打風下雨不是潮濕嗎？」Emily問。

「春天時大自然的能量往上升，所以空氣中的水份增多的趨向。秋天時大自然的能量往下收，每下一場雨，降溫更加明顯，濕度有下降的趨向。

農村俗語『秋前秋後一場雨，白露前後一場風』，說得很合適。處暑將過，白露將至，一場秋雨一場寒，天氣漸變乾燥。這時應吃點滋潤的食物，如蘋果。蘋果性涼，味甘，入肺、脾經，有健脾開胃消食、潤肺的功能。

脾胃好才能適應天氣變化，紅蘿蔔和洋葱是好選擇。現在疫情反覆，洋葱又可預防感冒，性溫，味甘、微辛，入肝、脾胃和肺經，有理氣和胃、發散風寒、溫中通陽的功用。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。最好加入生薑，性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。

這些材料可煲成時令湯水，滋潤養顏。」我說。

「好呀，簡單容易，又好喝。」Emily喜道。

「秋天日落較早，我們也要早點入睡，才能養生。否則吃甚麼也彌補不到睡不夠對身體所造成的傷害。」我說。

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