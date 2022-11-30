坊間流傳子宮肌瘤不能食當歸？要用得恰當！推介健脾補腎「淮山無花果當歸薯仔雞湯」，全家啱飲

「陳醫師，經後要補一下嗎？」Tracy問。

「我們先了解一下何謂月經。女子到了十四歲，會來月經，表示能生育了。本來每個月，身體預備了氣血去孕育新生命。若不能成孕，這些血就成了垃圾，要排出體外，就是月經。通常月經來潮，會建議疏通和袪瘀為主。月經過後，相對較虛，可以因應體質補血補脾。」我說。

「坊間流傳有子宮肌瘤的女士，最好避免食用當歸。」Tracy說。

「網上很多資訊，我們看後要多加思考。當歸是常用中藥，性溫，味甘、辛，入肝、心、脾經，有補血、活血、調經、止痛、潤腸的功效。當歸不是只有一個功用。」我說。

「此話何解？」Tracy問。

「好像我，在你面前是一位醫師。在我女兒面前，我是一位媽媽。在丈夫面前，我就是一位妻子啊。身份不同，工作也不同啊。在家我也要做家務和管教兒女呢。

當歸也是。當歸和川芎配搭，就有活血化瘀的作用。當歸和黃耆一起用，又有補血作用，著名的是當歸補血湯。不少文獻也指出使用當歸治療子宮肌瘤，療效顯著。

治療子宮肌瘤，需從中醫角度，經望聞問切，得出診斷，再作中醫處理。一般而言，子宮肌瘤都是瘀血痰濕主，活血化瘀是常用方法。可是造成瘀血和痰濕的原因，往往和寒濕有濕。」我說。

「這麼複雜。」Tracy說。

「所以用藥如用兵。醫師會定下策略，如何活血化瘀不傷正氣，何時要溫中健脾等。不能說子宮肌瘤就用哪一條方醫治，更不能說不能用當歸。使用恰當就能治病了。」我說。

「原來如此。」Tracy說。

「現在天氣有點潮濕，又突然轉冷，必須脾胃強健，才能適應氣候變化。介紹一款時令湯水，除了當歸之外，可以加淮山、無花果。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。無花果，性平，味甘，入肺、胃、大腸經，具有健脾、滋養、潤腸的功效。

這些材料煲成湯水，有健脾補腎、滋陰養血的作用。」我說。

「我先生能喝嗎？」Tracy問。

「你先生也需氣血的。放心吧，放在湯中的當歸用量不多，一家大小也能喝。」我說。

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