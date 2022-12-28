冬天小心風寒！增強免疫力是王道！推介「姬松茸栗子雞腳湯」，補腎強身、養胃健脾

「疫情又再升溫，身邊不少人病倒了。」Jenny說。

「據聞內地對中藥的需求也大增。幸好診所儲備了足夠中藥。」我說。

「似乎每到冬天，感冒或疫情都嚴重一點。」Jenny說。

「冬至至大寒為一年中最寒冷的日子。既然寒冷，最易感受風寒，風寒首先襲表，所以會有表證，症狀包括打噴嚏、流鼻水、咽喉痛、頭痛和怕冷等。這時候我們要疏風散寒。」我說。

「冬至不是一陽生嗎？為甚麼天氣還會繼續寒冷？」Jenny問。

「不錯，冬至是陰氣盡，白天日漸增長。可是地面的寒氣仍在，所以會感到寒冷。打個比喻，從冰箱拿出的食物，也不是霎時間升至室溫。」我說。

「說來也是。」Jenny說。

「冬天病了較難痊癒，預防勝於治療，與其害怕自己會否患病，不如增強自己免疫力，才是王道。

春生、夏長、秋收、冬藏，冬天正補身的最佳時間。大自然的能量往下，封藏在地下，所以天氣寒冷。我們跟隨大自然，體內氣血也會封藏到腎，即肚臍下的地方。封藏穩固，腰腿就有力。

飲食方面當然少不了補腎，姬松茸和栗子都是好選擇。姬松茸性平，味甘，入心、肺、肝、腎經，具有補腎強身、理氣化痰的功效。栗子性溫，味甘、平，入脾、胃、腎經，功效包括養胃健脾、補腎強筋、活血止血。

睡覺也是最便宜的補腎方法，睡得好，氣血封藏更穩固。我們可以吃杞子和桂圓。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。桂圓性溫，味甘，入心、脾經，功效包括補益心脾、養血安神。這湯水健脾祛濕、滋陰潤肺、益腎固精。

天氣乾燥，可以略加滋潤食物，如玉竹。玉竹性平，味甘，入肺、胃經，有滋陰潤肺、生津養胃的功效。

這些材料可以加雞腳煲湯，作為時令湯水。雞腳性平，味甘，能強筋健骨、潤澤肌膚，又能消水腫。

除了飲食作息要留意，天灸也是改善體質的方法之一。」我說。

「不久又要進行第二次三九天灸治療了。我會早睡早起，平安度過寒冬。」Jenny說。