廿四節氣立春來了！補肝腎護陽氣是養生重點！推介「何首烏雞腳湯」，補益精血、養心安神！

「立春快到了。」我說。

「天氣還很冷呢。」Peggy說。

「由大寒至立春，正正處於天氣變化階段。大自然的能量由底往上釋放，天氣乍暖還寒。過了嚴冬，春天到來，又是一派萬物復始的發陳景象。一年終結，二十四節氣中以大寒為一年的終結。大寒表示寒氣至極。由一年過渡至另一年，就要罷極。罷了，另一極才開始。罷極很重要，能促使年與年、歲與歲的更替。中醫學中，肝正正是罷極之本。我們的肝好，能和天地相應，和大自然的變化保持一致。」我說。

「所以春天要養肝？」Peggy說。

「春生、夏長、秋收、冬藏，春天着重『生』氣，不是發怒的生氣，指的是陽氣的升發，保護陽氣。肝藏血，有足夠血肝才可發揮功能。腎藏精，腎貯藏精氣足夠，肝才有能量可升發。所以現在着重補肝腎。」我說。

「原來如此。」Peggy說。

「現在可以煲何首烏湯。何首烏性微溫、味甘、澀，入肝、腎經，能補益精血，固腎烏鬚。」我說。

「最出名還是使白頭髮變黑。」Peggy說。

「髮為血之餘，有多餘的血才造成頭髮的。肝又藏血。所以減少白髮，何首烏為首選。還有睡覺也是補血的。內經云︰人臥則血歸肝。所以我們要有足夠睡眠，也要睡得深睡得好。可以吃蓮子和桂圓。蓮子性平、味甘、澀，入脾、腎、心經，能益腎固精，補脾止瀉，止帶，養心。桂圓，即龍眼肉，性溫、味甘，入心、脾經，能補益心脾，養血安神。這些材料可以煲成時令保健湯水。」我說。

「今年的目標是身體健康，多做運動。」Peggy說。

「一年之計在於春。立春表示春天開始了。『立』是開始，春天要立志。我也希望這一年對中醫的學問認識更深，和大家一起分享。」我說。