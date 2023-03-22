廿四節氣 | 春分要養脾胃、平衡肝升和肺降！推介「淮山冬菇瑤柱豬腱湯」，補肝腎、健脾胃、益氣血

「天氣潮濕，天陰陰的，間中微微細雨。」May說。

「不知不覺又到了春分。《月令七十二候集解》雲︰春分，二月中。分者，半也。此當九十日之半，故謂之分。春分是春季的第四個節氣，也剛好是春天的中點。古人認為，春分，晝夜均而寒暑平。

所以春分養生貴在調中，調平衡。我們身體的中，就是脾胃了。我們常常說脾胃，其實脾和胃是不同的。脾是五臟之一，胃是六腑之一。胃主受納，胃腑具有接受和容納水谷的功能。脾的功能很多，其中一個是運化，脾能消化飲食，把食物中的精微部分運輸到全身，所以脾是後天之本。

脾是陰土，胃屬陽土。兩者合作，關係密切。春分正是養脾胃的好時候。」我說。

「飲食方面如何調中？」May問。

「春天屬木，人體相對應為肝。此時陽氣升發，肝也比較活躍。如果肝氣升發太過，又或肝氣鬱結，人就會容易煩躁，甚至暴躁。這樣肝氣犯胃，脾胃也有傷害。反之，脾胃強壯，能平衡肝升和肺降。

所以飲食上重視脾胃。我們可以從生活上和飲食上著手，來説明我們更好地回到『中』的狀態。春分節氣，推介煲冬菇湯。冬菇性平，味甘，入肝、胃經，有補肝腎、健脾胃、益氣血、益智安神之功效。可以配合淮山和瑤柱一起煲。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。瑤柱性平，味甘、鹹，入肝、腎、脾經，有滋陰補肝腎，益精髓，活血散結，調中消食的功效。

這些材料容易購買，簡單方便，讓我們一起喝出好氣色！」我說。

「太好了，我愛吃冬菇呢！」May說。

「民以食為先，生活作息也不要忽略。都巿人出名生活忙碌，工作壓力大。這真是十分傷氣。我們工作不應太過辛苦，也不能過於安逸。雖說一年之計在於春，我們的情緒也不能激昂，也不能過於壓抑。中國人重視中庸之道，正是如此。」我說。

下一頁：即睇「淮山冬菇瑤柱豬展湯」點煲