春困襲人！脾胃不運易生濕，腰痠頭重？推介健脾去濕「淮山紅豆茨實薯仔豬腱湯」

「陳醫師，這幾天起床時，腰痠得像斷了一樣！」Amy說。

「我也覺得疲倦呢！」我笑說。

「連你也不能幸免。為甚麼會這樣？和天氣潮濕有關嗎？」Amy問。

「這叫春困，的確和連日下雨有關。春生、夏長、秋收、冬藏。春天對應著陽氣升發，陽氣上升至腦竅則神清氣爽，頭腦靈活，精神抖擻。反之，陽氣不升，氣血未能上達頭部，則感到頭昏腦脹和倦怠。

脾胃位於身體中央，是人體氣血流通的重要樞紐，氣機上下升降入經之地。嚴格來說，脾和胃雖然是拍檔，兩者又有不同的角色，脾主升清，胃主降濁。對身體好的東西是清，清陽上升，腦筋清晰。濁陰不降，則沒精打采。

濁陰的濁，是污濁的濁，俗語說垃圾、污水。污水擁堵清竅，感到頭重重的。」我說。

「天氣潮濕導致脾虛，所以有濕，對嗎？」Amy說。

「不是天氣潮濕導致脾虛，我們脾虛，才容易受外界影響。近日數天下雨，天陰陰，濕邪過勝，脾胃也容易被困住。脾胃不運又易生濕。

脾胃虛弱不能把食物中的有用部分轉化為水穀精微，更未能好好上轉頭和身體。體內液體因陽氣不足減慢速度運行，形成濕。

濕性黏滯，脾陽無化升清，則頭昏腦脹。濕阻中焦，則胃口欠佳，消化不良。濕在下腹使人有腹痛腹瀉、帶下等問題。濕在皮膚會有濕疹、風疹。濕在四肢會四肢乏力。」我說。

「我好像也有大部分問題。」Amy苦惱道。

「也不是沒有解決方法。我們只有動起來，脾陽才能振奮，一身之氣才能運轉起來，把濕排走，使氣血運行如常。

還要好好呵護脾胃，少吃喝生冷。飲食上應多點健脾去濕，建議煲淮山紅豆芡實湯。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。紅豆性平，味甘、酸，入心、小腸經，有滋補強壯、健脾養胃、利水除濕、清熱解毒、通乳汁和補血之功效。芡實性平，味甘、澀，入脾、腎經，能益腎固精、健脾止瀉、除濕止帶。

脾陽不足才有濕。我們要早點休息，不要遲過十一點入睡。」我說。

「立志今晚開始早點上床睡覺。」Amy說。

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