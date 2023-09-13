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13/09/2023

去濕健脾 | 身體都會水浸？氣不足！終極原因是脾虛！推介「五指毛桃圓肉雞湯」，健脾化濕兼補氣

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  • 陳沛思

    陳沛思

    註冊中醫師，香港浸會大學的中醫學學士及生物醫理學士(榮譽)學士及香港大學碩士(MPhil)，曾參與菲臘牙科醫院研究。陳醫師亦曾往內地義診，閒時出席癌症病者講座，為病友講解中醫對癌症看法。現為兩女之母，鼓勵母乳餵哺，崇尚自然，樂於和人分享中醫養生之道，一起過健康的生活。

    食療新意思

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　　「這次暴雨真厲害，到處都有水浸。」May說。

 

　　「遇到極端情況，才顯得平日保養的重要。」我說。

 

　　「不知道身體會不會水浸呢？」May問。

 

　　「當然有啦。水浸就是污水積聚不散，不就是濕嗎？濕是體內水液流動不佳而成。水液不通或滯留，能導致很多問題，如肥胖、怕熱怕焗，如果水液留在腹部，則會腹痛腹瀉，水液留在表面，可致水腫和濕疹等。」我說。

 

　　「那麼如何抽濕呢？」May問。

 

　　「所有病都有原因，從根本處理才可。濕是水液運行不暢，為甚麼不暢？則是氣不足了。氣能推動血和液，因此氣不足能致濕。那麼再往上推，為甚麼氣不足？則由於脾虛。脾乃後天之本，食物經胃受納，脾消化和處理，當中水穀精微會運到身體各地方。水穀精微能轉化為氣血。所以脾虛會有濕。濕又可倒轉來阻礙氣血運行，造成纏綿困頓的一種不健康狀態。新冠病常因寒濕引起。」我說。

 

　　「所以你常常說要健脾。」May說。

 

　　「對的。脾胃對我們十分重要。平日的呵護，做好準備，每當遇到天氣變化，就能適應，不容易病。愛護脾胃，首從飲食開始。不時不吃，也要因天氣變化要選擇合適食物。

 

　　現在正是白露，是暑濕與秋燥的變換交替之際，也是一年中溫差最大的節氣。天地間不知不覺流露肅殺之氣。我們一方面要袪濕，一方面又要滋潤。看似矛盾，實際不是。簡單來說，濕是污水，能滋潤我們的是好水，現在正要排污水，引來好水。

 

　　在福建，有個傳統風俗叫『白露必吃龍眼』。龍眼是新鮮水果去殼能直接食用，多汁鮮甜。桂圓則是用新鮮龍眼去殼去籽曬乾後製作而成的，少了水份卻多了香味，又能入藥。桂圓性溫，味甘，入心、脾經，能補益心脾，養血安神。龍眼又是時令水果，白露節氣時吃龍眼對身體可是大補。

 

　　五指毛桃有益氣健脾，祛痰化濕，舒筋活絡之功效，蓮子能養心安神，補脾益腎，固精澀腸，健腦益智，消除疲勞。我們可以桂圓煲湯，加入五指毛桃和蓮子，成了白露保健湯水，健脾補氣。只要氣夠，氣又通，就可推動水液，不形成濕。」我說。

 

　　「太好了，湯水製作簡單又好味。」May說。

 

　　「還要做運動啊！單靠吃是不足夠的。我們走走動動，氣行水液才會運行。當然，適可而止是很重要，過量也會耗氣傷血。」我說。

 

下一頁：即睇「五指毛桃蓮子圓肉雞湯」點煲

 

 

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