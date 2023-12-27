感冒湯水｜感冒不可進補！感冒中後期如何增強抵抗力？推介補脾胃「淮山黑木耳雞湯」平日都可飲

「很多朋友放假後病倒了。」Bella說。

「這是長假期後遺症。不少人在假期享樂，吃喝生冷，睡眠不足，再加上這幾天天氣寒冷，真的很容易生病。」我說。

「之前你說這個時候應該進補。請問感冒不能進補嗎？」Bella問。

「感冒就像一個賊，賊進入你家，第一時間阻止他進入，一旦進入了，就盡力趕他出去。」我說。

「那麼流鼻水則止鼻水，咳嗽則止咳，不就對了嗎？」Bella問。

「流鼻水和咳嗽是身體把病邪和垃圾排出來的方法之一。用剛才的比喻，就是把敵人趕出去。如果強行停止這些症狀，只是虛報軍情，把真相掩蓋了。

進補就像買新傢俬，加強保安，維修鐵閘、大門等。一般而言，感冒時不進補，因為要一致對外，抵抗外敵。

不過凡事也有例外，有些體弱的病人，需要一些幫助，才可趕走賊人。這時會用人參、乾薑等藥。因正氣不足、不易鼓邪外出，故補氣兼解表藥合用，以扶正兼祛邪。所以醫師會因應病情處方中藥或針灸。」我說。

「病倒了不能進補，豈不錯過了這個最佳時間？」Bella問。

「所以內經云︰虛邪賊風，避之有時。如果感冒了，一般不能用大補的中藥，當歸生薑羊肉湯也不宜。在感冒中後期，特別過了發熱時間，可以通過吃有益食物來增強身體的抵抗力，加速痊癒。

一些平補脾胃的食物可以煲湯，如淮山、黑木耳、黃豆。淮山，即山藥，有益氣養陰，補脾肺腎的功效。黑木耳即白背木耳又稱毛木耳，能活血補血，利五臟、清肺益氣、宣腸健胃，消痔通便等作用。黃豆能寬中導滯，健脾利水，解毒消腫。

感冒起初三數天，又或發熱時，通常胃口欠佳，周身痠痛，十分疲倦。這時要清淡飲食，吃白粥等，主攻退敵。第二階段，只有咳嗽、鼻水，邪未盡退，胃口開始改改善，身體要補充能量，這些材料可以煲成湯，有健脾胃的作用。」我說。

「無病也可喝嗎？」Bella問。

「當然可以。補脾胃甚麼時候都是重要的。新一年快到了，祝大家新年快樂，身體健康。」我說。

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