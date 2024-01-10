感冒發燒後不退熱、久咳不癒？中醫︰因肺脾腎虛兼體虛！推介「健脾補腎素湯」平日都飲得

「這陣子太多小孩子生病了。」Amy說。

「不只小朋友，大人也病倒了。」我說。

「同事也請了兩星期病假呢！就算發燒後也咳嗽很久，為甚麼？」Amy問。

「那我們先從發燒說起。為甚麼會體溫升高呢？我們突然感到寒冷，第一反應就是不是生病了。不錯，感受風寒為常見感冒原因。一般情況下，我們發燒，通常感到十分寒冷，皮膚卻很熱，沒有汗出。這是風寒束表，即是風寒邪氣在外表，寒主收引，所以毛孔緊閉，衛陽被鬱，陽氣運行不暢，所以皮膚是燙的。打個比喻，把全屋的窗戶都關上，也會覺得十分焗促。這引致肺氣不宣，肺氣不能宣通，所以咳嗽流涕。

所以治療感冒，尤其發熱，都是疏風散寒，發汗解表。當寒氣袪除，毛孔張開，鬱著的陽氣得以疏通，汗就流出來。所以老人家會說出一身汗，病就好了。」我說。

「原來這樣。不過有人高熱不退，或是發熱了一段時間也退不了。擔心死人了。」Amy說。

「這是因為體虛。發汗是通過人體的正氣，才能夠驅邪外出。汗為心之液，人體津液，隨著陽氣推動、陽氣蒸迫才能成為汗。所以體虛，陽氣不足，就不能發汗。這時要用藥或針灸，振奮陽氣來幫助驅寒。」我說。

「原來如此。」Amy說。

「發熱的問題處理後，有時會餘下咳嗽而且有痰的手尾。咳嗽是肺氣不清，失於宣肅。肺為貯痰之器、脾為生痰之源、腎為生痰之根。簡單來說就是肺脾腎都虛弱。這時就要補肺、脾、腎了。我推介健脾補腎素湯。補脾方面有茯苓和白朮。茯苓，即雲苓，有利水滲濕，健脾安神的功效。白朮具有補氣健脾，燥濕利水和安胎的作用。栗子和腰果可以補腎。栗子能養胃健脾，補腎強筋。腰果可補腦養血，補腎健脾。至於肺，可以通強補脾來強化肺的功能，稱為培土生金。」我說。

「這款湯水平時可喝嗎？」Amy問。

「當然可以，肺、脾、腎都強壯，就算感冒，也會快點痊癒。」我說。

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