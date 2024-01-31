立春湯水｜春天養生宜少酸多甘！中醫︰甘味食物益氣養陰！推介「淮山猴頭菇蟲草花雞湯」補脾肺腎

「過了最寒冷的一星期後，天氣回暖了。」Elaine說。

「立春到了，新一年即將開始。立，有『開始』之意；春，又充滿了溫暖與生機。立春又到了一年二十四節氣的開始。」我說。

「天氣還會乍暖還寒，我們在生活作息方面應該注意些甚麼呢？」Elaine問。

「立春之後即將迎來陽氣生發，萬物復甦。在中醫角度，春天相對應的臟腑為肝。現代人工作壓力大，生活緊張，肝氣不舒，很容易出現肝鬱氣滯的情況。所以春天要放鬆！內經云︰『春三月….廣步於庭，被髮緩形，以使志生…』除了心靈放鬆，頭髮都不要紮。我們還要多梳頭，使經絡通暢。

天氣大趨勢是回暖，春天仍有寒氣，倒春寒則更冷。所以春天也要注意保暖。」我說。

「飲食上又要注意甚麼？」Elaine問。

「飲食上當然不能違背春天養生原則。春天應當要適當減少酸的攝入，可以多吃點甘味的食物。甘味的食物入脾，能補脾胃。肝屬木，脾屬土，肝氣不舒，則會『木剋土』。打個比喻我們心情欠佳，沒有胃口吃飯。

山藥是常見的中藥，又是甘味補脾的食物。淮山，即山藥，性平、味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。最近流感盛行，又有病人中covid。感冒過後往往咳嗽難癒，不少人感到身體很虛，氣喘、易腹瀉等。這時就可多吃一些淮山，既能補氣，又能養陰，不寒不燥，補而不滯。

還可以吃猴頭菇和蟲草花。猴頭菇具有健胃、補虛、益腎精之功效。蟲草花的功效有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣。加點杞子，能養肝明目，補腎益精。這些材料則可煲成時令湯水，補脾益氣，強肺益腎，十分適合立春節氣飲用。」我說。

「太好了，美味的湯水當然能健脾胃啦。」Elaine說。

「也要注意休息，否則春天無氣可升發，也是逆春氣啊！」我說。

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