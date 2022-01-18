年尾大掃除｜肩頸痠痛、手指麻痺？或因「ERROR」打掃姿勢！3個貼士預防勞損

在這日子，出外要小心，回家也要大清潔，更重要的是保持家居清潔，防止病毒入侵，最重要的是年尾又到了，每家每戶都需要──大掃除！

每年大掃除，全屋清潔、執拾雜物常需要爬上爬落，對於平常勞動較少的人來說，真的是件苦事！像是要打掃天花板或高處角落，甚至是為大門、窗框油上漆油等，除了手要高舉之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果打掃姿勢出了問題，加上用力不當的話，這些「ERROR」便會造成肌肉痠痛甚至勞損，這次就來看看每年大掃除勞損症狀的頭3位！

第1位：肩頸痠痛、手指麻痺！

肩頸疼痛是每年年尾大掃除時，主婦們最常見的勞損症狀。大掃除時，長時間低頭整理雜物或洗刷窗簾被舖床單之類，低頭執拾也好、弓著頸背清理天花高櫃也好，都容易造成上斜方肌的緊繃，頸椎受力過多的問題，若是曾經患有頸椎痛症、椎間盤突出症者，更可能引起神經壓迫，而產生手麻的感覺，除了物理治療處理外，亦要改變姿勢，才能真正改善疼痛。

預防小貼士：

以屈髖坐腿代替低頭： 如果要整理的東西位於低處，建議可作屈曲髖部，這樣身體和頸椎便較容易維持直線，代替低頭彎腰；或是拿個椅子坐下來，把需要整理的目標物，放在目光可平視的位置。尤其是頸椎前伸這種類似「烏龜頸」的姿勢，會使得頸椎壓力變成原本的數倍之多。只要隨時注意自己頸椎的姿勢，就能有效避免肩頸疼痛，如果已經疼痛難耐，甚至出現手臂的酸麻，就得搭配復健的熱敷電療、牽引、運動伸展等項目，甚至是施以增生注射治療，才能即時對症處置。

大掃除過度用力，肩頸不適謹記進行伸運動，保持肩頸肌肉的柔韌性，才可以事半功倍。（圖片由作者提供）

第2位：肩膊夾擊，抬高就痛！

肩部疼痛問題是常見的疼痛，「肩膊夾擊症候群」就是罪魁禍首。清潔時，肩膀重複內旋、外展或抬高，或是準備年夜飯菜時，抬著平底鍋炒菜的動作，都容易造成肩峰與肩袖肌群肌腱的反覆摩擦、二頭肌腱的夾擊，從而導致肌腱疼痛發炎。肩膀高舉過頭的動作，例如掃時整理比較高的櫥櫃、天花板或是擦洗窗戶玻璃、取下高處的重物等，也是造成肩膀夾擊的危險因素。

預防小貼士：

手肘垂放兩邊，避免高舉過頭 : 針對「肩膊夾擊症候群」，大家可以讓手肘儘量靠近身體兩側，用「腰水平工作空間」去進行清潔等家務，避免肩膀手肘重複外展或抬高；當拿高處物品時，則建議踩在穩固的椅子上再取用，既能避免跌倒風險，也能減少肩膀手肘高舉過頭的勞損動作。

清理或搬運高於肩膊的物品時，應避免過度伸展或過度抬頭。（圖片由作者提供）





（圖片由作者提供）

合適而平穩的小椅子。

（圖片由作者提供）

第3位：手部關節發炎麻痺！

大掃除症候群的第三個常見疼痛部位就是前臂至手腕部位！「腕管綜合症」、「肘管綜合症」、「網球肘」、「哥爾夫球肘」多發生在過度使用手腕的人士身上。腕管綜合症是因為發炎或黏連而造成手腕的正中神經受壓，導致外側三指半的手指麻痛、而其他病症多因為短暫過度用力引致手肘前臂出問題。

另外，網球肘和高爾夫球肘，雖然痛的位置在手肘外側和內側，實際原因卻和手腕的過度使用有關。網球肘是手腕過度使用翹手腕的動作，如網球的反手拍；而高爾夫球肘則是反覆手腕下壓，如打高爾夫球的姿勢。由於控制手腕的肌腱附著於肘關節處，進而導致此處的肌肉發炎或疼痛，都可能在大掃除期間加劇。

正反兩手扭乾毛巾的方法亦容易弄傷手腕及引起網球肘。（圖片由作者提供）

兩手正向地扭動會較容易使力，也避免手腕過度扭曲。（圖片由作者提供）

預防小貼士：

手腕持平放鬆，配戴護腕紓緩痛症 : 由於這三種疼痛都與手腕過度使用有關，所以，除了打掃時盡可能讓手腕維持平放伸直，與手臂維持一直線的姿勢外，還要避免長時間彎折或負重；打掃完之後，可以利用伸展和熱敷休息等方式，來幫助手腕放鬆。