你有無「骨盆前傾」？即刻測試！久坐、過度健身最易出現！一個動作輕鬆改善！

上一次我們提到不良姿勢遇上壓力、情緒時，便會把胸腔的位置壓得更為嚴重。橫膈膜的過度上升只會把肺部往上推，還未把過緊的腰背肌肉計算在內，那麼呼吸的效能就會再被削弱了，我們先在這一點作為著墨的地方。事實上，男性有骨盆前傾的問題更高於女性！健身風氣盛行，我們在社交謀體上看到一張張穿著運動服在健身房前自拍上傳的侹身成果，先別急著羨慕他們的成果，然後練得像牛一般累，先搞清楚他們的訓練有否令腰部的壓力增加、引致骨盆前傾才最為重要！

男性有骨盆前傾的問題更高於女性！（圖片由作者提供）

骨盆前傾（圖片由作者提供）

正常骨盆（圖片由作者提供）

擁有「骨盆前傾」的問題並不是女性專利，雖然通常很少人注意到自己會有骨盆前傾，但我聽過身邊談到骨盆前傾的大多是女性。

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若是空隙超過一個手掌或一個拳頭的寬度，就表示有骨盆前傾的問題。圖片中的腰椎與牆壁超過一個拳頭的距離，若不是在拍攝而是放鬆的情形下，就可能有骨盆前傾！

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為甚麼會骨盆前傾呢？這種狀況常見於久坐的人，主要原因是臀肌和腹肌無力，以及髂腰肌與豎脊肌長期縮短緊繃，進而導致腰痠以及小腹凸起的現象。而另一方面過多的重量訓練，而又忽略了腰部姿勢管理的話，腰椎腰骨也會因為不當的拉力，引起問題。

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這些拉力又會一定程度影響到胸腔、前腹，加上其他外在因素，這便回到上一輯的尾聲——呼吸的問題。不少人會利用直體曲身、拱橋的肌力運動，配以伸展前髖的動作去改善。今天介紹這一招，輕鬆改善，也適合未有運動習慣的讀者，也能輕易改善問題。

雙腿屈膝，略為打開。

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兩膝向內合攏，髖部作輕輕內收。

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收腹及臀部發力，把腰腹置以一直線。

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這個動作能夠利用髖部內旋及大腿合攏的力量帶動腰臀發力，增加腰部拱起的成功機會，沒有運動習慣的讀者也可以簡單進行。