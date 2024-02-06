年廿八洗邋遢 | 清潔時過度仰頭、長時間伸直手引發痛症！提防6個大掃除陷阱

「年廿八洗邋遢」，隨著農曆年關將至，既要去舊迎新，家家戶戶也開始進行年度大掃除或為團年飯做準備。不少家庭主婦、住家男都會趁這段時間打掃執拾屋企，但原來姿勢有問題，網球肘、高爾夫球肘、肩周炎以及媽媽手，更會隨時找上門。不想在「新正頭」便被痛症困擾， 就要避免傷害累積的6個家居清潔的陷阱。

陷阱1—頸部不良姿勢，弧度過大

「低頭角度」，用上這個字眼，大家都會較易明白，但是原來不只是低頭，就是仰角太高都會影響頸椎，引起壓迫神經的問題，所以不論過度仰頭或低頭，都會導致肩膀痠痛甚至手麻。每當打掃天花板、氣窗或吊燈等高處時，可藉椅子、爬梯或使用長桿清潔工具，避免過度仰頭。尤其在清潔高櫃、高架時，每當感到頸梗膊頭軟的時候，便要進行休息了。

陷阱2—手臂長時間伸直工作

人體「伸直手臂」的槓桿作用會影響肌肉受力，手伸愈直肩膀負擔就愈大，尤其是高過頭伸手的姿勢。比如說，油漆工人時常手伸很高工作，容易造成肩袖肌群內的岡上肌肌腱發炎，施力過大時甚至會斷裂，因此要運用合適工具或長桿工具來延伸手部，才能彎曲手臂降低肩膊的壓力。簡單的，一個合適長度的掃帚、地拖，較符合人體工學，使用時也切記以雙手持握工作，既能省力也能減少疲憊感。

陷阱3—使用過重的廚具

「使用工具的重量」尤其關於累積疲勞的情況便更要小心，曾有廚師到我們診所求診時，我們發現他的病因是持續使用過重的廚具，在重複而過重下累積創傷，引發俗稱「網球肘」的肱骨外上髁炎問題。

過重的鑄鐵煲、陶瓷碟在烹調、擺盤上當然會增添美味及為餸菜加分，但在煮食背後又是否一定要用上過重的廚具、食具。

陷阱4—彎腰屈膝進行清潔，關節壓力劇增

平時「彎曲腰部」加上長時間洗碗、清潔廁所，就能感受到大量疲勞，而彎腰提重物更讓壓力瞬間飆高，時常成為腰椎受傷主因。更有些人習慣跪著大面積擦地板，卻也使身體重量直接「壓迫膝蓋」，導致關節加速磨損。即使是健康的年輕人跪著抹地板，時間久了也一樣腰痠背痛。若原先患有膝蓋、脊椎的關節炎，更可能引起發作。

清潔時應避免跪在地上，就是坐矮凳時也不能長時間。提舉重物時應該要背挺直、蹲下，利用大腿發力提起重物。

陷阱5—長距離搬運需要用上手推車

雖然垃圾徵費暫緩，但是大型家具、電器用品、地拖掍等等的東西還是要拋棄，請盡量以推、拉代替搬起。如果要移動一段距離時，可以善用工具像木板車、手推車、滑輪等。逼不得已要用上手力抬舉時，則必須保持正確姿勢；在搬取重物時，更要保持正常呼吸，不可憋氣抬舉，避免血壓突然飇升，引發潛在心血管疾病。盡量把物品靠近身體，同時稍重的物品不要單手長時間攜行，因用力不均而出現背部肌肉受傷、網球肘等問題。

陷阱6—極速趕時間大清潔，不知不覺過勞

過年數周前預先立定大掃除計畫。每日依個人體力和能力排定打掃區域，當打掃完一個區塊後需要有適度休息，切勿趕在短短數天把所有清潔工作完成，否則每日累積性傷害會造成日後更大痛症傷患。每日打掃項目可以適度地輪替，例如擦櫃子、掃地、拖地、清洗紗窗及窗戶交換執行，如此可避免總是使用特定肌肉群造成損傷。

分區分時段打掃，全家共同合作完成

大掃除永遠都不是特定一個人事，全家人都可以共同參與。家族成員自己房間自行打掃，公共區域一起完成打掃。全家共同合作完成，不僅可減少受傷，更可凝聚家中向心力，提升家人感情。