清新脆口！超簡單「香趣紅寶翠映牛油果杯」，派對、午後小食都啱！

剛過完聖誕，轉眼，2021又到尾聲了！每到一個年底及一個年頭的交接，大家都會特別抖擻精神！這些年，能好好地生活真的是萬幸！以前盤點的是自己做了甚麼成績或效益；然而，今天的生活不能再像從前的自在、揮霍、論享受；今天盤點的，是生命能否為己為人的發揮價值，為了發揮價值，自己又做過甚麼或應該做甚麼來達到？

趁著邁步2022之際，真心覺得又要提自己凡事不是必然，要好好惜福，更要好好造福；造福之一，是少殺生，多吃素；少為口慾而助就家禽動物因市場需要而被催谷及宰割，也算是一個善念及善行；也是為己為別人的福祉。

2022，希望每一天都是好日子，大家身體健康，平安吉祥；家庭和睦；大家都有穩定工作及穩定收入；活好每個當下，感悟生命頓悟人生；能力所及多做利己利他的事；存好心、說好話，做好事。努力繼續用視覺、聽覺、味覺及文字推廣素煮意，每星期堅持一個食譜，希望遇到有緣人，打動成素食有心人。希望素煮意可以引發大家更多不同的靈感！

迎新年不一定去舊立新，在環保及省儉大前提下，發揮一下心思，舊的仍有用處！例如剩下的餃子皮，放在冰櫃內不算新鮮，但不包餃子也可有另類發揮，就是把它變身為趣脆片，伴隨著自製鮮牛油果杯，清新與趣脆交融，一樣食得開心又滿足！

「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：「勿厭故 勿喜新」（香趣紅寶翠映牛油果杯）

（圖片由作者提供）

風格：純素

材料：（3人份）

（圖片由作者提供）

1. 牛油果 1個

2. 蘋果 1/4個

3. 紅火龍果 1/4個

4. 雲吞皮 4片

5. 檸檬汁 適量

6. 鹽水 適量

7. 紙托 6個

做法：

1. 雲吞皮斜切成條狀；

（圖片由作者提供）

2. 熱鍋放油，大火滾油後放入雲吞皮片炸至金黃色，盛起瀝乾油（溫馨提示：炸過的雲吞皮要待冷卻後才有趣口效果！）；

（圖片由作者提供）

3. 牛油果抹乾淨後開邊，取出牛油果肉，用湯匙或叉子壓成牛油果蓉，快手加數滴檸檬汁；，以防牛油果氧化變黑。

（圖片由作者提供）

4. 蘋果切成小粒，先用鹽水浸一會；

5. 蘋果粒瀝乾後加入牛油果蓉拌勻，放上紙托 ；

（圖片由作者提供）

6. 紅火龍果抹淨後開邊，切成小粒，隔汁後放牛油果蓉上，伴以雲吞脆條即成（大家享用的時候，可以取出脆條點牛油果醬一起吃！）。

（圖片由作者提供）

味道：趣炸的雲吞自帶一種特別香口味道，牛油果醬夾蘋果粒，軟滑口感中帶有鮮甜爽趣，與趣脆雲吞一起吃又會增加了食物的層次感！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註：「勿厭故 勿喜新」-- 出處：《弟子規》。從字面就可以理解，意思是不要貪新忘舊，舊物也有可用之處，不要只偏重於新物上。這句是比較易明，但是，知行合一才是真正需要履行的文化。