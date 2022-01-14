新一年踏出素食第一步！「素螞蟻上樹」簡單易做，送飯最正！

這些日子，你回歸了廚房？還是回歸了外賣？

回歸廚房，你可有想過，是時候在飲食方面，發揮一下你的慈悲心，多點選擇植物性食物？相信疫情會給大家覺醒；只是每人覺醒的時間表不同。最近，遇見一位朋友獨自吃飯，好奇問起他的太太？他說自己轉食素了，太太有自己選擇，所以唯有暫時分開食，食完再會合。這對我來說，為這朋友勇敢的決定而佩服，因為大部朋友跟我說未能素食都是因為伴侶步伐未能跟隨，所以只能遷就！

最近也有朋友跟我說開始素食了，但是每天食飯，想到菜式就頭痛！多謝她對我信任，我也樂意為她一人「開班」，除了教她買什麼及怎麼煮，重點還在讓她從心理及準備方面，步伐要如何走，又如何與家人在葷素兩方共融和諧，自我調節。

當然，素食社交也很重要；一方面是要隨大家方便，自己也不要過於執著；素食社交就是要在葷食朋友圈保持個人選擇、不為大家勸食所動，但又不會形成製造麻煩。（不過，有時別人常覺得對素食朋友不好意思，坦白說那是他們的自我感受，別讓這過份強調不好意思的盛情影響你自己的選擇）如能參加素食者社交活動，同道中人是輔助自己在路上不會顯得不適應甚至孤單。

特別感恩13年前已開始完全素食的決定。或許這就是我常說的因緣。也是因為過往有一段日子，工作及生活的都出現了十字路口、不知定向的糾結，所以，有一段日子不時在家一邊做素食，一邊聽佛理，或佛曲，是一個非常令人安心的修心行為；當時聽佛經，瞭解素食是要培養慈悲心，時常自我提醒做人要有慈悲心，少剎生，惜福更要造福。現在我每次寫「素心Cook」食譜，我都感恩能有以前的機會日子讓我走上素食路，才能有這樣的機會跟大家分享素食「容易買、容易煮、好味道」。

這兩三年，自己做飯的機會加起來可能是過去十年的總和。有幸當年自己已動手做自己喜歡的素菜，自得其樂，也提升了這方面的自理能力！今次提供一個簡單又少材質的做法。可能大家放工後或在家工作，都不想多去逛街購物或煮得太複雜，所以，今次的食譜，絕對附合「懶人包」。

素心Cook食譜名字從弟子規摘錄，希望與大家抗疫期間，共同領受聖人訓賢，疫情讓我們更要奮發，做更多有益有建設性的事；願我們的生活盡快回復出入自由、起居自在、工作及生活都能收放自如！

「素心Cook」是以「容易買、容易做、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到什麼煮意，希望這個分享可以給你靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

「素心Cook」 Cook譜：

名稱：「首孝弟 次謹信」（素螞蟻上樹）

（圖片由作者提供）

風格：純素

（圖片由作者提供）

材料：（2人份）

1. 素肉魯 半包

2. 粉絲1包

3. 生菜1/3個

4. 香菇3-5個

5. 紅蘿蔔1/4個

6. 小青椒 2條

7. 小紅椒 2條

8. 薑米 適量

調味料：

菜油 適量

麻油 適量

水 適量

調味汁：

素醬油膏 1湯匙

醬油 1湯匙

黃糖 2茶匙

麻油1 茶匙

生粉 適量

水 適量

（需先混好）

做法：

1. 素肉魯解凍；

2. 粉絲浸泡後15分鐘後剪碎；

（圖片由作者提供）

3. 生菜切絲後沖淨；

（圖片由作者提供）

4. 紅蘿蔔沖淨後切條；

5. 香菇浸泡後切絲；

（圖片由作者提供）

6. 小青紅椒沖淨後切成小粒；

7. 猛火滾油轉慢火，炒香薑米；

（圖片由作者提供）

8. 加入香菇絲、紅蘿蔔絲、素肉魯；

9. 加入粉絲，一邊炒一邊加少許水（可讓粉絲可以吸收素肉魯等材料的汁液），再加麻油炒勻；

（圖片由作者提供）

10. 炒腍粉絲後加入調味汁、小青紅椒略炒；

11. 最後以生菜伴碟即成。

味道：彈口的粉絲配上濃味素肉魯，混出惹味口感；與清新的生菜絲交錯配搭，達致一種舌尖味覺的獨特感！

難度：3分（10分為滿分）

願境：「健康營養」與「美味可口」不分家

註：「弟子規 聖人訓」 - 出處：《弟子規》首兩句。弟子規這本書的內容，是根據大成至聖先師孔子的《論語》中的訓示摘錄的賢訓。論語有一段話，就是： 子日：弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁，行有餘力，則以學文。（論語是孔子弟子們生把孔子的話記錄及整理而成，編成《論語》上論及下論。）