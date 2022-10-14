素食點心！簡單做「羊肚菌素燒賣」！香噴噴口感一流，唔食素都喜歡！羊肚菌有咩益處？

童年最愛與家人去酒樓吃點心。燒賣是我們由細食到大又是必食的點心之一。每次外遊返港，心裏掂掛的食物中，燒賣必是榜上有名。13年前轉為素食者，自此與燒賣絕緣。開始時的確有些微失落，不是懷念燒賣的味道，而是懷念成長期與家人共同喜好的氛圍。

畢竟人愈大，對生命意義及知識渴求，對素食理性強過感性，所以些微失落不足以影響對食素的重要理念。尚幸父母沒任何勸阻，其他朋友或說甚麼對我也沒影響。為了家家有葷素的自在，自製素燒賣是唯一可以平衡彌補的感情需要！而且，更有機會讓葷食者可能試過素燒賣之後也覺得有趣而「轉素快」！（一味兩味也是好的！）

今期就為大家分享加上羊肚菌的素燒賣！志在好味道又加點新意思增營養！羊肚菌具有強健身體、預防感冒、增強人體免疫力的功效。這些年，大家都要增強免疫力，選擇素食多加營養為上策！

**「素心Cook」是以「容易買、容易煮、好味道」為原則，分享「色・香・味・視・聲」煮意，更重要的是每星期堅持！！！但願可以遇到你、你、你來一起堅持！！！如果你想轉變生活飲食，想多吃素食又沒想到甚麼煮意，希望這個分享可以啟動你的靈感！鼓勵你不需要跟隨示範的份量，不妨多做多試，悉隨需要！過程就是你的得益！！！

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