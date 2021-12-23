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23/12/2021

研究發現：維他命K可保護骨骼健康！每日攝取多少才夠？需要服用補充劑嗎？

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    本欄逢週四更新

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　　上星期，我分享過一項關於西梅乾與骨質健康的研究結果，文章內我特別提及維他命K。之後有讀者詢問：如果我患上骨質疏鬆症，是否需要服用維他命K補充劑？

 

（圖片由作者提供）

 

　　大家對於維他命K，通常都會認識當中的其中一個功效，就是負責血液凝結，防止流血過多。早前在本專欄也提過，維他命K對心臟健康、糖尿病等也有影響。今個星期，特別針對維他命K與骨質健康之關係。 

 

維他命K如何保護骨質？

 

　　過往研究顯示，維他命K能激活涉及骨骼形成及礦物化的蛋白質，可令骨骼強健的程序。換句話說，維他命K與骨質密度及骨折風險扯上關係。

 

　　簡單而言，維他命K分為兩種： K1 及 K2。

 

　　維他命 K1：蘊含於綠葉菜及部分植物油。

　　維他命 K2：蘊含於某些肉類、芝士、發酵食物等。 

 

　　一般維他命K建議每天攝取量為90（女士）至120微克（男士），但這個建議是建立於之前K1防止流血不止的研究；暫時完全沒有K2建議攝取量。K2或者比K1更具保護骨骼的功效，不過如同時缺乏K1及K2，都對身體有壞影響。 

 

要多少維他命K才足夠維持骨骼健康？

 

（圖片由作者提供）

 

　　之前有多項研究指出，攝取維他命K不足，會降低骨質密度，及增加骨折風險，不過就未有定斷究竟多少分量才算不足。早於1999年，就有一項大型研究，分析超過70,000位成人女士的數據。結果發現，女士如果每天攝取少過109微克的維他命K，髖關節骨折的風險就會增加。換句話說，這個研究所找出的所需維他命K之分量（109微克），比之前定的90微克每日所需為高。

 

　　另一項於2003年刊登的研究，則發現每日攝取低於70微克維他命K之一群女士，相比每天攝取309微克的一群，骨質密度相比之下明顯低。

 

那麼，需要服用維他命K補充劑嗎？  

 

　　雖然似乎研究找到所需維他命K比原本所定的為高，但這並不代表補充劑一定有用。有研究就探討過補充劑是否適合任何人，特別是患上骨質疏鬆症的女士。到目前為止，結果並不一致。

 

　　到目前為止有探討補充劑之功效的，都發現不論是K1或K2補充劑，同樣能改善骨質中礦物質密度。雖然能改善骨質密度，不過則很少研究顯示補充劑能降低骨折風險。在一個設計挺好的2008年臨床實驗研究顯示，病人在攝取足夠鈣及維他命D情況下，再加維他命K補充劑，對骨骼健康並不帶出額外益處。

 

　　由於科學理據仍屬初步，因此，維他命K補充劑暫時並沒有正式建議。 不過肯定的是於日常飲食中，從天然食物攝取更多維他命K，會帶來好處。

 

　　雖然維他命K補充劑臨床實驗結果並非一致，不過一般而言對大部分人士，此補充劑屬於安全的。不過，正在服用薄血藥物人士則要注意，不應同時服維他命K補充劑。

 

 

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