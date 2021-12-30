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30/12/2021

Coffee or Tea？最新研究：咖啡與茶可減患認知障礙及中風風險！每日飲幾多杯先有用？

#識食 #健康 #咖啡 #茶 #認知障礙 #中風 #健康研究 #咖啡因 #抗氧化 #多酚 #腦部健康
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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    本欄逢週四更新

    欣欣食乜嘢

　　日子過得匆忙會特別令人覺得疲累，有時候飲過一杯咖啡仍未有提神效果時，又想多飲一杯，但又害怕對身體有不良反應。去年在本專欄，我分享過一項日本研究。研究人員發現，喝綠茶及咖啡可以降低二型糖尿病患者總死亡率，特別是每天同時飲茶啡人士。

 

（圖片由作者提供）

 

　　根據上月刊登的一份科學報告顯示，每日飲多杯咖啡或茶，又或者兩者同時飲用，證實可以降低認知障礙及中風的風險。

 

茶啡對腦部健康各有益處

 

　　這項英國研究，收集了超過30萬名年齡介乎50至74歲志願參與者數據，內容包括他們飲用咖啡及茶每天次數以及種類。當中咖啡種類不單止是意式濃縮咖啡，亦包括水滴咖啡、過濾性咖啡及即沖咖啡；而茶的種類亦包括黑茶、綠茶等。

 

　　為深入研究茶及咖啡對中風與癡呆症發病率關係，研究員在2006至2010年間招募了志願參與者，追蹤他們飲用習慣直到2020年。

 

　　結果發現，跟進了平均超過11年之後，有超過5千名患上認知障礙，而另超過一萬名發生過中風 。研究員發現，每天飲2至3杯咖啡，或3至5杯茶者，均可降低中風及認知障礙症風險。具體來說，對比沒有飲啡或茶人士，每天分別飲2至3杯咖啡及茶，可分別減低中風風險32%，及認知障礙症風險28%。

 

結合茶與咖啡或可起到更大效益

 

　　同時間飲用茶及咖啡（每天合共飲3至6杯），患上中風後失智症（即中風後所產生的認知障礙症）的風險會降到最低。

 

咖啡及茶同樣含有豐富抗氧化物質

 

　　除了含有咖啡因，咖啡亦含多酚，是一種強力抗氧化物質；之前已有很多研究證實咖啡對腦部及大腸癌的益處。至於茶，則含少量咖啡因，亦是多酚抗氧化營養素重要來源，特別是茶氨酸和EGCG，兩款都是強力抗氧化物質，能為腦部神經形成保護作用，預防出現澱粉樣蛋白-β肽斑塊，這類斑塊常見於阿兹海默症病者腦內。

 

一向不飲咖啡怎樣與茶共飲3至5杯？

 

（圖片由作者提供）

 

　　大部分香港人從小有飲茶的習慣，所以若建議多飲茶，對大部分人來說並不是問題。但若果你一向沒有喝咖啡的習慣，不要因為讀過此文章而突然多飲咖啡。抗氧化物含量高的食物多的是，咖啡並不是唯一預防中風及認知障礙症之食物。如果你一向都不飲咖啡的，根據這份研究報告，每飲3至5杯茶已有保護作用。如果你兩款都飲（例如我），那我就建議咖啡於早午飲用，而將茶改為晚間飲用，那就容易做到合共3至5杯的效果。

 

 

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