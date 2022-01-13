腸道與腦部、記憶有關？英國最新研究：益生菌對腦退化症及改善記憶有幫助！

腸道健康與記憶及腦部健康有關？兩個似乎毫不相關的身體器官，原來有著微妙的關係。事實上，腸道菌群的改變被認為不單止影響整體健康，亦可以改變大腦認知能力。從前，研究人員探索益生菌補充劑可以對腸道菌群帶來正面益處。近年，有更多的研究亦想找出，這類補充劑是否可以改善認知問題。





（圖片由作者提供）

最新研究：益生菌補充劑與改善記憶的關係

最近英國一個研究中心，翻查過往30個關於攝取益生菌與認知功能關係的研究。研究人員主要將此30個研究根據年齡分成三組：

嬰兒及小童組

青年及中年組

年長組

大部分研究的參與病人都是服用益生菌補充劑，只有一項研究選用一款乳酪飲品。大部分研究每天都服用補充劑，為期4至12星期；有些期限則較長。

整體數據結果屬正面，研究員總結益生菌補充劑對慢性認知退化成年人有顯著成效，但對嬰孩及小童則無顯著功效。

對有早期及中度認知退化成年人，在腦力測試中顯示定時攝取益生菌能夠同時改善記憶及專注力，及處理資訊能力。

成人需要服用益生菌補充劑嗎？

一般益生菌補充劑分量屬於安全的，而對腸道健康的效果也屬正面。然而，我不認為這份研究證明到益生菌可以治癒或扭轉認知障礙症。事實上，我亦審視這項研究，發現當中的數據及涉及病人太廣闊。例如，部分研究涉及的參與者只屬於中度腦退化；另一些則患上嚴重阿兹海默症人士。因此，腦退化嚴重程度廣闊得無法得出任何結論。

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此外，這項研究也找不到，究竟有護腦益處的是來自某些菌種，還是所有菌種。不過，這項新研究顯示，益生菌、腸道健康、與腦部健康扯上關係，這個是一個好消息。

如你發現家中有成員似乎開始出現腦退化問題，我有以下建議：

先從食物著手，如他們喜歡進食含豐富益生菌食物，例如：乳酪、泡菜、發酵茶等，鼓勵他們每天進食。如他們因為腸道健康或為提升免疫力緣故已一直有服用益生菌補充劑，那就繼續服用，或考慮增加菌量。