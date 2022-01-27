  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
欣欣食乜嘢
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

27/01/2022

點解飲茶可強骨骼？關鍵在強效抗氧化物質！想充分吸收，沖茶別犯這兩個錯誤！

#識食 #健康 #茶 #骨骼 #強效抗氧化物質 #多酚兒茶素EGCG #沖茶錯誤 #泡茶溫度 #茶葉 #黑茶 #烏龍茶 #綠茶 #健康研究 #營養師
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    本欄逢週四更新

    欣欣食乜嘢

　　上星期我破解了飲茶會導致骨質疏鬆症的謠言，同時亦分享飲茶其實有益骨骼的研究證據，其中最關鍵的成分是一種強效抗氧化物質多酚兒茶素EGCG。

 

　　若希望從飲茶充分地吸收這款抗氧化物質，就要沖茶沖得正確。可惜，很多人犯了同樣兩個錯：

 

1. 用過熱的水

 

（圖片由作者提供）

 

2. 沖完又沖浸泡得太久

 

這個情景熟悉嗎？

 

　　很多人家中都有一個日式熱水壺，可隨時按掣就有熱水。沖茶前，可能會按Reboil翻滾，希望熱水達到最高溫度，浸泡到一杯熱茶。熱水翻滾後，就立即沖茶，稍待涼後就飲用。飲過後，不想只飲一次浪費了茶葉，於是再加熱水再浸泡，飲完再飲。

 

研究指出茶葉不適合用沸騰熱水沖完再沖

 

　　茶葉本身屬脆弱，過熱的水會破壞當中的抗氧化物質，更令茶味變苦因而蓋過部分茶香。飲茶除享受茶香及對身體有益之外，沖泡過程中茶葉會釋出單寧，是茶葉能夠釋出有益抗氧化物質的典型多酚。然而，若單寧過多，就會令茶變得苦澀。

 

　　水太滾不單會影響茶味，2015年就有項研究發現，過熱的水還會破壞綠茶中的兒茶素。研究人員用了三個溫度： 75、85及95度攝氏，然後每隔一段時間（1、2、3、5、10、20、30、及45分鐘），測試味道及茶中的各種兒茶素的總量。

 

（圖片由作者提供）

 

　　結果發現，三個溫度去比較， 85度三分鐘能捽取最多EGCG兒茶素，而浸泡不超過5分鐘所得出的茶味最為人接受。當超過30分鐘或以上，苦味大增而令接受度大減。

 

泡茶的適合沖泡溫度

 

　　不同的熱水溫度去釋出最大的茶葉味道取決於茶葉種類本身。由於綠茶並不像黑茶般經過發酵氧化，所以一般綠茶所需的浸泡時間及溫度分別較短及低。大多研究都建議以下溫度及時間可以捽取最多的營養素：

 

‧黑茶：90°C

‧烏龍茶：85°C

‧綠茶：85°C 

 

　　各款茶中的多酚營養素，在頭數分鐘浸泡時間已經釋放出來：

 

‧黑茶及烏龍茶：3至5分鐘

‧綠茶：約3分鐘

 

　　如果想品嘗濃郁茶味，沖泡時間不要過長。別以為沖泡時間愈長便能沖出更多茶味，或不想浪費沖完又沖不停地加水。這樣做，只會釋出更多單寧令茶味變苦，而真正茶味則相對減少。再者，上邊也提過，茶當中的多酚在開始的數分鐘已釋放出來，不停地加水其實也只是同一堆茶葉，並不會因加水而攝取雙倍營養素。若喜歡更多茶味，可能需要更多茶葉；另外若已沖泡了一段時間，或需更換茶葉。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多欣欣食乜嘢文章

你可能感興趣

#識食 #健康 #茶 #骨骼 #強效抗氧化物質 #多酚兒茶素EGCG #沖茶錯誤 #泡茶溫度 #茶葉 #黑茶 #烏龍茶 #綠茶 #健康研究 #營養師

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk