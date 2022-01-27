點解飲茶可強骨骼？關鍵在強效抗氧化物質！想充分吸收，沖茶別犯這兩個錯誤！

上星期我破解了飲茶會導致骨質疏鬆症的謠言，同時亦分享飲茶其實有益骨骼的研究證據，其中最關鍵的成分是一種強效抗氧化物質多酚兒茶素EGCG。

若希望從飲茶充分地吸收這款抗氧化物質，就要沖茶沖得正確。可惜，很多人犯了同樣兩個錯：

1. 用過熱的水

（圖片由作者提供）

2. 沖完又沖浸泡得太久

這個情景熟悉嗎？

很多人家中都有一個日式熱水壺，可隨時按掣就有熱水。沖茶前，可能會按Reboil翻滾，希望熱水達到最高溫度，浸泡到一杯熱茶。熱水翻滾後，就立即沖茶，稍待涼後就飲用。飲過後，不想只飲一次浪費了茶葉，於是再加熱水再浸泡，飲完再飲。

研究指出茶葉不適合用沸騰熱水沖完再沖

茶葉本身屬脆弱，過熱的水會破壞當中的抗氧化物質，更令茶味變苦因而蓋過部分茶香。飲茶除享受茶香及對身體有益之外，沖泡過程中茶葉會釋出單寧，是茶葉能夠釋出有益抗氧化物質的典型多酚。然而，若單寧過多，就會令茶變得苦澀。

水太滾不單會影響茶味，2015年就有項研究發現，過熱的水還會破壞綠茶中的兒茶素。研究人員用了三個溫度： 75、85及95度攝氏，然後每隔一段時間（1、2、3、5、10、20、30、及45分鐘），測試味道及茶中的各種兒茶素的總量。

（圖片由作者提供）

結果發現，三個溫度去比較， 85度三分鐘能捽取最多EGCG兒茶素，而浸泡不超過5分鐘所得出的茶味最為人接受。當超過30分鐘或以上，苦味大增而令接受度大減。

泡茶的適合沖泡溫度

不同的熱水溫度去釋出最大的茶葉味道取決於茶葉種類本身。由於綠茶並不像黑茶般經過發酵氧化，所以一般綠茶所需的浸泡時間及溫度分別較短及低。大多研究都建議以下溫度及時間可以捽取最多的營養素：

‧黑茶：90°C

‧烏龍茶：85°C

‧綠茶：85°C

各款茶中的多酚營養素，在頭數分鐘浸泡時間已經釋放出來：

‧黑茶及烏龍茶：3至5分鐘

‧綠茶：約3分鐘

如果想品嘗濃郁茶味，沖泡時間不要過長。別以為沖泡時間愈長便能沖出更多茶味，或不想浪費沖完又沖不停地加水。這樣做，只會釋出更多單寧令茶味變苦，而真正茶味則相對減少。再者，上邊也提過，茶當中的多酚在開始的數分鐘已釋放出來，不停地加水其實也只是同一堆茶葉，並不會因加水而攝取雙倍營養素。若喜歡更多茶味，可能需要更多茶葉；另外若已沖泡了一段時間，或需更換茶葉。