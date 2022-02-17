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17/02/2022

多吃植物性超級食物！多吃「雙薑」！輕微症狀在家隔離4個飲食重點

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  • 曾欣欣

    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　當我們病了，咀嚼都覺得累。但這個關鍵時候，更加要食對食物，增強抵抗力之餘，同時亦提供能量，去打敗病菌。若果你或身邊家人有輕微症狀，留待家中隔離之時，可實行以下4個飲食要點，有助擊退病毒快速痊愈。

 

1. 增添「植物性」超級食物

 

　　其實很多超級食物本身並非肉類，我特別強調「植物性」這三個字，是因為一項從英國健康科研公司從20203月開始一直進行的研究，分析全世界超過400萬人染病的數據發現，進行植物性飲食人士，即一般飲食每天都包含各類植物類食物，包括蔬菜、水果、豆類、果仁、穀物等，即使染上新冠病毒，病情變成嚴重或需住院的風險減低四成。數據亦發現，進行植物性飲食人士一般比其他染病率亦低一成。

 

　　欣欣建議：如果有親友能協助購買食材，盡量選擇有各款顏色（即抗氧化指數高）的蔬果例如各款顏色的莓果、提子、乾豆（可用已煮熟的罐頭豆）、燈籠椒等。此類顏色鮮艷的超級食物的維他命AC、花青素、胡蘿蔔素、茄紅素含量都尤其高，全部有助快速痊愈。

 

2. 別忘了蛋白質食物

 

（圖片由作者提供）

 

　　當身體出現不適，胃口自然欠佳。很多人生病時都食白粥、米粉之類食物，這些食物並無大礙，不過就要注意蛋白質攝取，身體才有持久能量去擊退病毒。感到不適自然不會大魚大肉，那就吃簡單的希臘乳酪、雞蛋、豆腐等食物。如果真的無胃口，或可以飲品代替，例如無糖豆奶、牛奶等去補充蛋白質。

 

　　欣欣建議：準備較容易咀嚼的蛋白質食物作為補充，例如豆腐、蒸水蛋、蒸魚、芝士棒、花生醬、牛奶、無糖豆奶、希臘乳酪等。

 

3. 找方法加雙薑

 

　　薑黃及生薑，兩者都能增強抵抗力。大家對護肝排毒薑黃也認識不少當身體受到感染時，薑黃會發揮強大抗疫力，當中所含的薑黃素擁有強效抗氧化能力，有抗炎抗菌功效。2007年一份醫學研究報告指出，薑黃素能有效激活身體製造免疫系統的T細胞。至於生薑，含有薑酚，亦屬於抗炎及抗氧化之營養物質。

 

　　欣欣建議：製作家常菜或湯水時候，可以加1/4至半茶匙薑黃粉及薑蓉另外，亦可以用即沖劑沖薑黃茶或薑茶。以下是市面兩款零糖即沖劑（左：薑黃茶 / 右：薑茶）

 

（圖片由作者提供）

 

4. 發燒注意補充水份

 

　　當身體缺水時，會令病症如頭痛、肌肉痛、便秘等變得更嚴重。遇上發燒、肚瀉、嘔吐等，通常已經無胃口飲食，更加要注意補充水份。

 

　　欣欣建議：除了清水，也可用湯水或smoothie等作補充。如果同時嘔吐及肚瀉，可飲用含電解質飲品，例如運動飲品或椰青水。

 

 

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