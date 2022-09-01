最新研究！無糖、代糖都會令血糖上升？當中與腸道菌群有關？要開始避開某款代糖？

進食食物之後，尤其是食物含有糖份或澱粉，經過身體消化及吸收入血管後，血糖會上升；這個程序，我們稱之為血糖反應。所以3、40年前，以當時的研究結果知識來當基礎，科學家研究適合糖尿病人用的代糖時候，目標是為了避開導致產品引起血糖反應，所以產品通常都是無糖或極低糖。可是近年研究結果，似乎挑戰了無糖就會無血糖反應的理論，亦挑戰了代糖只提供甜味，並不誘發血糖代謝的想法。

（圖片由作者提供）

無糖代糖亦可引致血糖反應

早在2014年，微生學家發現，代糖即使無糖，仍然在老鼠身上引致血糖不耐症，而當中的原因是因為代糖改變了腸道菌群。

兩星期前公布的研究，同樣是同一組微生學家團隊，今次就想找出代糖在人類身體的血糖反應影響。研究人員招募了120位健康志願者，他們全部都從沒進食研究中的代糖。全部人的起步點健康指數都屬於健康，包括體重、腰臀比例、A1C、膽固醇、血壓、心跳及肝功能，而平均年齡接近30歲。研究人員將他們分為六組，頭四組為代糖研究組：

阿斯巴甜 aspartame

糖精 saccharin

甜菊糖 stevia

三氯蔗糖 sucralose

葡萄糖

無糖

研究分為三期：

第一期7天：沒特別進食代糖或糖，只是讓研究人員量度各款身體指數起步點

第二期14天：志願者進食分配的糖包

第三期7天：無進食任何糖包，只是讓研究人員量度各款指數水平

研究所量度的指數除了標準口服葡萄糖耐量測試外，亦量度糞便及口腔的菌群。另外為了記錄各人的血糖反應，每位志願者都佩戴一個血糖探測機。

結果發現，食用第二組糖精及第四組三氯蔗糖人士，其血糖反應測試結果呈現「顯著升高」的狀況；而其他四組在葡萄糖耐量測試中則並無顯著影響。

別忘記，這群人士全部在起步點都屬於健康的。健康人士於正常情況下進行口服葡萄糖耐量測試，是不會有顯著升高的狀況，這是因為他們原本是健康的，所以身體有足夠胰島素及其他代謝反應去抑壓血糖飆升的情況。因此，在此研究中，兩款代糖在測試期間令血糖反應出現顯著上升的情況值得令人關注。

代糖與腸道菌群之關係

由於之前的動物研究指出可能是因為腸道菌群改變之關係而影響血糖反應，所以今次研究，研究人員亦分析測試期前後之菌群分別。結果顯示，四款代糖都改變了腸道鏈球菌的環境，而葡萄糖及無糖則並沒有改變菌群。去決定是否因為菌群失調而導致血糖反應，研究人員移植了志願者糞便中的細菌往實驗室老鼠。結果如研究團隊所料，這些老鼠亦出現了血糖反應。

要開始避開某款代糖？

雖然添加劑引致腸道菌群改變或失衡這個情況並非新發現，但代糖改變人類菌群卻是近年來開始受關注的題目。代糖相比其他添加劑受到更多關注，主要原因是原本代糖的出現是為糖尿病患者或減肥人士控制血糖，但若結果並非如此，就需要重新改變思維。

到目前為止，大部分研究都是於動物測試的，在人類測試比較少，所以暫時難去總結應否避開某種代糖。事實上，翻查之前的研究，還有其他代糖未被測試，例如稀少糖或較天然的羅漢果糖等還未被測試。這個研究的志願者全部都是健康的，我們並不知道如果於糖尿病患者或癡肥人士中測試，會否得出同樣效果。又或者，即使代糖於糖尿病患者引起血糖反應，會否比蔗糖反應較好？所以以現時的數據來說，最好仍然是訓練自己進食較少甜味食品，那麼就不會經常激發起甜癮。最好的策略是減總糖，無論是天然或是化學的。

（圖片由作者提供）

由於本研究指出其中兩款代糖引發血糖反應顯著上升，所以我就列出此兩組別的代糖品牌。

糖精 Saccharin

成分表代號：E954

品牌包括：

Sweet and Low

Sweet’N Low

Sweet Twin

三氯蔗糖 Sucralose

成分表代號：E955

品牌包括：

Splenda