堅果有益，雜錦堅果更有益！幫助減肥、護心降血壓，仲可紓緩情緒！全靠腸道代謝這種物質！雜錦堅果包括哪些果仁？

關於果仁的健康益處，科學研究通常都只是用一款果仁去測試的，例如杏仁對腸道菌群及減脂有幫助、核桃對心臟健康有益等，都是來自單一果仁的研究報告的。數星期前，就有美國大學公布了一項關於混合堅果仁的研究結果，研究人員並沒有集中一款果仁，而是將十多款堅果混合一起，探索混合堅果對於心臟健康的影響。意外地，研究人員亦發現混合堅果對精神健康的好處。而這些健康益處，似乎源自於腸道。

（圖片由作者提供）

何謂堅果 Tree nuts？

此研究用的食物，是混合堅果。在解釋研究結果之前，要解釋堅果的定義。堅果，通常生長於樹上，是指果實中有一個硬外殼，內部有一粒仁，所以我們稱為果仁，英文稱之為Tree nuts。此研究所用的堅果，包括：

● 腰果

● 核桃

● 松子

● 杏仁

● 山核桃

● 榛子

● 巴西堅果

● 開心果

● 夏威夷果仁

由於花生屬於豆類，在地下生長，不屬於堅果，所以此研究並沒有用到花生。

堅果與健康

兩年前公布的一項美國研究招募了95位癡肥人士，分為兩組。一組就以雜錦堅果為小食，令一組則以同等熱量的pretzels脆餅作為小食。兩組連續24星期進行，當中的一個目標是減肥。結果發現，每天進食1.5安士堅果的一組，除了減少食慾及成功減肥之外，亦減低心跳率及血壓（特別是下壓）。

數星期前公布的研究結果，就是同一班研究人員，將2021年的研究參與人士所抽取的血液及糞便樣本繼續作測試及分析。結果發現，進食堅果人士，腸道代謝色氨酸更有效。他們亦發現，代謝過程中產生的色氨酸代謝物，具有保護心臟效益。當代謝物被吸收入血管後，對心臟及血管有正面反應，而這些色氨酸代謝物也與抗炎功效扯上關係。

堅果的色氨酸與腸道菌群之微妙關係

分析研究時，研究人員更驚喜發現，堅果含有的色氨酸，進入大腸之後會被益生菌轉化為保護心血管健康的吲哚和吲哚衍生物，另外亦會轉化成血清素。根據數據分析，研究人員發現，志願人士進食12周堅果小食後，其血液血清素水平增加了60.9%。而到了24周，更增加了82.2%。這是第一次研究結果發現堅果與血清素水平增加扯上關係，這也代表可能對心理精神健康有正面影響。

色氨酸是甚麼？

色氨酸是構成人體蛋白質的20種氨基酸之一，亦是當中9款必須氨基酸的其中一款。必須氨基酸之所以稱為「必須」，是因為人體不能自行製造，必須從食物中攝取。通常動物性食物，包括火雞、雞、吞拿魚、奶製品例如芝士及乳酪，是主要色氨酸來源。植物性食物主要來源則來自果仁、種子、燕麥等。

雜錦堅果的好處

每次我遇上關於雜錦果仁的研究都特別有興趣，這是因為很多時候讀者都分享，家中沒可能儲存大小不同各款果仁的；再加上，脂肪特別是較高的果仁，例如核桃，比較容易氧化，不可以買大包儲存過久。所以很多人都是買雜錦堅果的，而非每款果仁買些少。今次這個研究，就指出雜錦果仁對身體也有好處。