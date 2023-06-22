營養Buzzword│抗氧化物Antioxidants究竟在抗甚麼？一文認識6種抗氧化營養素類別名單！

相信各位讀者，一定到也聽過「抗氧化物」Antioxidants 這個名字。聽到「抗氧化」，大家一般都覺得是一款超級健康營養素。不過，抗氧化物，究竟對抗甚麼？

又或者，我用另一個方法去問：我們身體，有甚麼正在氧化，需要去對抗？

身體正在「氧化」？

氧化，是指身體承受到氧化應激的侵害，而作出侵害的，是自由基物質。

自由基，屬於非常不穩定的一款物質，由於不穩定，所以不斷尋找與其他化合物作出結合。正常情況之下，身體是有一定分量的自由基物質的，例如消化食物後、劇烈運動後、環境化學物質污染、吸煙、紫外光照射、過高血糖、過多酒精、生病等，全都會令身體產生自由基。但當自由基物質過多，就會對身體做出傷害。由於非常不穩定，自由基會附體及侵害身體不同細胞，這就是剛剛提到的氧化應激程序了。研究顯示，氧化應激壓力，就是各款慢性疾病，例如癌症、心血管疾病、二型糖尿病、白內障、黃斑病變、腦退化症等之風險因素。

食物當中所含的抗氧化物質，就在此起了作用。研究指出，抗氧化物質，可中和自由基，藉著借助自己的分子，去穩定自由基的不穩定狀態，從而防止自由基損害細胞，防止氧化應激，這就做出「抗氧化」的效果。

（圖片由作者提供）

哪款營養素屬於抗氧化？

這個問題的答案，可能一本書都寫不完。不能夠完全列出所有類別之下，我就簡短地介紹6款重要類別。

1.水溶性必需維他命

● 維他命C

2.脂溶性必需維他命

● 維他命E

3.礦物質

● 鋅

● 硒

4.胡蘿蔔素類別，例如

● 茄紅素

● 葉黃素

● 玉米黃素

5.類黃酮類別，例如

● 花青素

● 黃酮醇

● 異黃酮

6.抗氧化抗炎兩者兼備類別，例如

● 薑黃素

● 油橄欖

● 兒茶素

以上的簡約名單，牢記於心也沒用，並不明確指出如何執行。所以，下星期會分享如何實行高抗氧化飲食於日常飲食。