食薑養生 | 天天食薑身體好？最新研究：生薑或可減少炎症、增強免疫力、減輕白血球功能障礙！哪些人不適合服高劑量補充劑？

生薑作為保健之用，大家都應該略有認識。可是，有關生薑的科學研究，以前比較少。自從疫情開始，增強免疫力的食物變成大熱，生薑及薑黃是其中之一。外國研究人員一向對薑黃的健康益處有較深入研究，自從疫情在三年多前爆發後，也對生薑有莫大興趣。研究人員最想知道的，就是生薑如何做到抗炎的功效？

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最新研究想找出：攝取生薑後，細胞後會發生甚麼事？

相比於其他超級食物，對於生薑健康益處的研究，發展相對遲緩的。可能是西方研究人員對生薑認識少。再者，這款食物並非在西方飲食中經常食用。直到幾年前疫情爆發，研究人員開始對其他文化有歷史記載藥用價值的食物大感興趣。所以這幾年的研究，都是從初步動物研究開始，慢慢演變為人類小型研究。

剛剛於上星期公布的一項美國研究，其研究人員其實早於2020年尾，公布了第一項動物研究。當時這個動物研究顯示，連續六星期每天服用薑精華，可於患有自體免疫疾病及狼瘡的老鼠，觀察到其中一款白血球－嗜中性球－減少引致炎症的變異機能。

這群研究人員得到了正面動物研究結果後，就開始於人類測試。上星期剛剛公布的研究，就測試於9名年齡由18至38歲的健康成人中。他們連續七天服用100毫克薑精華補充劑，然後於第七天及第14天抽血檢驗。結果發現，服用生薑補充劑，同樣具有減少嗜中性球功能變異的作用。研究人員特別指出，口服生薑補充劑可使嗜中性球磷酸二酯酶 (PDE) 活性較基線降低四成，與專對抗肺部及皮膚發炎的處方藥物效果相若。但是，當志願人士停止服用補充劑，這種功效就消失了。

於是研究人員於第二項研究，再次招募另外8名健康成人複製同樣的測試。結果，第二次測試與第一次得出相同結果。

這項人類研究，成功找出生薑如何於體內細胞做出抗炎及增加抵抗力的途徑。

100毫克薑精華即等於多少新鮮薑？

此研究用了100毫克的薑精華分量做到藥用成效。我翻查研究報告所用的補充劑，是標準提供15%活性薑辣素Gingerols。換句話說，此研究的補充劑，分量是每天15毫克薑辣素。

要每天攝取15毫克薑辣素，大約要進食20克新鮮薑，即是等如1/5杯，屬於多，很少人可以每天進食到此分量，只有補充劑才達到。但要服用高劑量生薑補充劑，又會有副作用，例如，高劑量補充劑不適合服用簿血藥、降血壓藥等人士，亦不適合懷孕及哺乳媽媽。進行手術者需兩星期前停止服用生薑補充劑。

再者，此研究規模非常小，兩次都少過10位志願者，沒有對照組，需要更大型的臨床實驗才能確定到功效。再者，志願人士全部都是健康人士，並非患有自體免疫性疾病，或其他與炎症相關的慢性疾病，所以我們不知道生薑補充劑能否改善或逆轉疾病。現在唯一安全的對策，就是多食用薑，每天攝取些少總好過完全沒有。