零食上癮 ｜ 為何有些零食總是吃不停口？最新研究：可成癮加工零食有3大特徵，提防「有潛在上癮可能」！

有沒有發現，最令人上癮的零食，來來去去都是高精煉澱粉加脂肪類？最新公布的一項研究指出，這個組合的零食，對我們來說最滿足之餘亦最有吸引力，就像吸煙等成癮物質一樣。研究人員亦表示，這些食物需要特別識別為「有潛在上癮可能」。

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最新研究對零食癮作深入分析

多個國家研究人員聯手對兩項系統性回顧進行了分析，其中包括來自 36 個國家的 281 項研究。根據這些數據，以耶魯大學食物成癮量表Yale Food Addiction Scale的標準，估計有 14% 的成年人和 12% 的兒童患有加工零食癮，即是大約每個成人有一位上癮，而每 8 位小童有一位上癮。相比之下，對其他合法物質的成癮程度分別為：酒精癮有 14% 成人及煙癮有 18% 成人。研究人員指出，12% 兒童對加工零食上癮屬於「史無前例的」。

耶魯大學食物成癮量表使用 11 項症狀標準作為指標，包括對缺乏控制攝取量能力、強烈渴望渴望，以及即使出現負面結果仍繼續使用等等。

研究人員亦發現，接受過減肥手術的癡肥人士對加工食物成癮高達 32%，而暴食症患者群對加工食物成癮更超過 5 成。

再者，報告指出，食物成癮者通常也有衝動和情緒失控、較差健康，及較低的生活質素有關聯。

可成癮的高度加工零食之3個特徵

研究人員發現，當加工食物擁有以下三個特徵，大腦紋狀體所分泌的多巴胺水平，與尼古丁和酒精等成癮物質的水平相約。他們表示，這些食物應該特別識別。

特徵一：精煉碳水化合物 + 脂肪的零食：這個組合對大腦獎勵系統有強烈上癮的效應。

特徵二：吸收速度快的零食。 就像藥物一樣，吸收及上腦的的速度愈快，成癮的機會就愈高。換句話說，愈精煉的食物，吸收就愈快，上癮的機會就愈高。

特徵三：含添加劑，特別是化學代糖及鹹味添加劑。化學代糖於腸內與受體結合後，增加吸收葡萄糖的能力。

報告表示，若能透過承認這個類別的加工食品具有成癮物質的特性，也許能夠幫助改善全球健康。研究人員舉了一個例子：一份三文魚 VS 一份朱古力。三文魚的碳水化合物與脂肪的比例是 0:1；而朱古力的碳脂比例則為 1:1，就似乎增加了食物的成癮潛力。

碳脂比例1:1至1:2的食物例子：

● 薯片

● 曲奇

● Pizza

● 雪糕

● 朱古力

● 芝士通粉

● Donut冬甩