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02/11/2023

美國消委會再公布：朱古力含重金屬！可可成分愈高金屬含量愈高？邊啲人要避開黑朱古力？

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    曾欣欣

    鍾情Superfoods超級食物，以廚房做Playground！加拿大註冊營養師、代言人、5書作者，最新著作《就這樣EatClean減脂》。

    欣欣食乜嘢

    本欄逢週四更新

　　開始踏入假日派對期，相聚互相送禮，總有朱古力。上星期美國消委會，就再一次公開要求，朱古力製造商處理朱古力產品含重金屬的問題。這份新聞稿令沉寂了十個月的新聞，再次熱論起來。

 

　　事緣去年12月中，美國消費者報告Consumer Reports刊登了他們的測試結果，正式將朱古力與金屬鉛及鎘兩個重金屬聯繫一起。最致命的，是似乎他們所測試的朱古力產品當中，愈是高可可成分（即是黑朱古力），重金屬含量就愈高。

 

沉寂了幾個月，這個機構在一次測試其他含可可成分的產品，包括可可粉、蛋糕粉、熱朱古力粉等食材，結果亦是同樣震驚，三份一所測試產品重金屬含量超標。

 

為何朱古力含重金屬？

 

　　其實於我們的食物鏈當中，含有重金屬實屬平常的，主要原因是我們的地球根本就是受到這些物質的污染：植物從污染的泥土種植出來，而禽畜進食這些污染食物，所以我們進食的食物中，都含有重金屬的。

 

　　至於朱古力的重金屬，主要是鉛Lead及鎘Cadmium。研究人員發現，可可植物從土壤中吸收了鎘，隨著樹木生長，鎘金屬會在可可豆中積聚。這與其他重金屬污染的食物方法類似。

 

　　不過，鉛就不同了。研究顯示，鉛似乎是可可豆收割後才污染進入的。研究人員發現，鉛通常存在於可可豆的外殼上，而不是可可豆本身。當豆子被採摘並從豆外殼取出後不久，鉛含量就很低。但隨著豆子在陽光下曬乾幾天，鉛含量就會濃縮增加，再加上暴曬期間空氣中積滿了含鉛的灰塵，這些灰塵似乎又降落回可可豆外層。

 

兩款金屬有何害處？上限是多少？

 

　　鎘和鉛對身體都有害的，尤其是於懷孕及兒童成長期間。長期接觸鎘會導致骨骼脆弱，以及腎臟和肺部損害。至於鉛，亦會影響身體幾乎每一個系統，尤其是神經系統。

 

　　香港似乎是根據歐盟上限，兩星期前香港消委會公布的朱古力金屬測試，亦是根據歐盟規定的上限。根據歐盟安全標準，以體重130磅成人去計算，上限是每天攝取不超過21微克的鎘。以1安士的黑朱古力為例，就含有7至8微克，所以以這個安全標準來說，每天進食1安士黑朱不會超過上限。

 

　　可是美國的安全標準則較嚴謹，同樣以一位130磅成人計算，鎘的安全攝取量是6微克；1安士的黑朱就已經超過這個標準了。

 

　　至於鉛，就完全建議進食量上限，因為微量的鉛含量也會導致身體有害處，特別是於兒童。不過，美國食物及藥物控制管理局，則對於糖果設有鉛含量上限為0.1ppm。

 

應該避開黑朱古力嗎？視乎情況。

 

一．以現時證據來說，以下人士不適合每天進食黑朱古力：

●    懷孕女士

●    哺乳媽媽

●    小童

 

二. 其他少年及成人，可選擇金屬含量較低的黑朱古力。兩星期前消委會公布的朱古力報告，就有七款黑朱古力和五星評分。詳情參閱此文章

 

三. 另外，美國有消費權益團體，定期測試在美國有售的朱古力品牌金屬含量，你也可查閱當中的品牌，找出安全品牌，就可放心食用。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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