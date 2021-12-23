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23/12/2021

「結好緣」的政治智慧

#結好緣 #台灣 #四項公投 #蔡英文 #民進黨 #國民黨 #政治智慧
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    本欄隔周四更新

    論盡中港台

　　台灣於12月18日舉行四大公投，包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」及「第三天然氣接收站（三接）遷建」。

　

　　所謂「重啟核四」，意在決定龍門核能發電廠(為台灣第4座核能發電廠，通稱核四）是否運轉。該核電廠自2014年因爭議開始封存，隨著今次公投不獲通過，台電預計未來將拆除核能發電廠，並計劃在原地改建成火力發電廠。

　

　　所謂「反萊豬」公投，是一場反對現政府允許含有萊克多巴胺豬肉(瘦肉精)進口到台灣的政策。台灣民眾吃豬肉數量遠高於其他肉品，萊劑雖有國際標凖，但未必適用於台灣人。今次由國民黨提出禁止進口萊豬，但全案不獲通過

　

　　至於「公投綁大選」，是國民黨主張公投與大選同步舉行才能拉高投票率、實踐公民參與，還能降低行政成本，絕對是利大於弊。反對者則認為，邊開票邊投票的亂象很可能影響結果，有損選舉公正性；而且公投與大選同時舉行，容易淪為政黨之間較勁的工具，導致議題討論失焦。投票結果，公投綁大選失敗，不同意達412萬、同意有395萬。

　

　　最後的一項，牽涉是否同意中油公司「第三天然氣接收站」(簡稱「三接」)遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？提案一方稱，桃園藻礁擁有全球最獨特的大型淺海現生藻礁地景及生態系，三接將永久破壞生態。反對方稱三接是減少空污、均衡南北發電的重要建設。公投結果，提案同樣不獲通過。

　

(iStock)

　

　　四項公投提案皆未過同意票須大於不同意票且同意票須超過四分之一的門檻。公投的投票率偏低，僅落在41%，也許涉及公投議題艱深，例如「反萊豬」不僅是食品安全問題，更涉及國際關係與貿易角力；「重啟核四」則涉及過往近四十年來台灣的能源轉型；「三接遷離藻礁」更涉及海洋生態保育與能源開發以及產業發展的多重難題。

　

　　四項公投案全都不獲通過，表面上看是國民黨全輸，民進黨的蔡英文政府得到民意支持。但仔細分析，民進黨其實也不能算贏；因為國民黨實際上催票率都和民進黨推的四個不同意差距非常小，兩者催票率相當。有學者便認為，以投票率或以最後票數來看，這次可以說是完全回到藍綠基本盤的對決。這場選舉應是中間選民「決定勝負」，因為他們的缺席投票，就是讓這場公投「沒有贏家」。

　

　　弔詭的是，12月18日的公投之後，台灣領導人蔡英文20日赴花蓮拜會慈濟基金會創辦人證嚴法師，表面上是感謝慈濟在台灣疫苗最困難的時候，與民間企業一起捐贈疫苗，對穩定民心非常重要。但不少評論認為，蔡英文此舉目的，是擁抱沒有參與投票的中間選民。而證嚴法師向蔡英文的回應是，造福人間，平時「結好緣」很重要，「結好緣」才能獲得回饋。

　

　　這句「結好緣」可說充滿政治智慧。投票率低不是問題，最重要是當政者能否「結好緣」，今後的路就好走。正如孟子說的：「得道者多助，失道者寡助。」民心的向背，是政治成功的重要因素。反觀香港剛結束的立法會選舉，雖然投票率只得30.2%，比台灣的公投還低，但一切還是取決於當選議員能否「結好緣」，做實事而已。

 

 

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