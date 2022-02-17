近期，新冠病毒Omicron變異株在全球快速蔓延，並引發香港第五波疫情爆發，香港本地新增確診病例已經連續多日破千。當前，疫情處於全球大流行期，病毒正在不斷變異，受感染人群日益增多。內地的防控總策略，是「外防輸入、內防反彈」，要求做到對病例及早發現、快速處置、精準管控、有效救治。

在這種思維指導下，內地提出「動態清零」的口號。但所謂「名不正則言不順」，「動態清零」的說法其實不太好，容易引起混淆，特別是「清零」二字，給人的想法是「零感染」。但國家衛健委專家梁萬年，回應動態清零政策時已曾表示，動態清零不是追求「零感染」，而是控制它、切斷它。

據梁萬年的解釋，動態清零包括三方面：一是及時主動發現傳染源，包括患者、無症狀感染者、可能攜帶病原體的其他動物；二是發現病例後，快速採取公共衛生和社會干預措施；三是有效救治，盡快、盡量阻止疫情進展。換言之，這是追求最大限度統籌社會經濟發展和疫情防控，以最小成本達到最大防控成效。

可見所謂「動態清零」，「動態」兩字可取，「清零」兩字則不可取。「動態」是視乎具體情況作出應變，所以與其說是「動態清零」，不如說是「靈活掌控」，反能更準確和更貼切道出箇中要點。

中國走「動態清零」之路，那邊廂，歐美則主張「與病毒共存」。這個說法，同樣不太妥當，給人的感覺，是對付病毒，甚麼也不做，因而被指摘是「躺平」。更有指「與病毒共存」，等於是「與病毒共赴黄泉」，任由病毒肆虐，舉手投降，與自殺也相差無幾了。



前立法會主席曾鈺成，為「與病毒共存」的策略有所辯解，指實行「與病毒共存」的地方並非「躺平」，而是透過提升疫苗接種率和「自然免疫」的方式，達至全民免疫，同時對經濟不會造成重大影響。而其背後的思維，是堅信如果受感染的人數愈來愈多，整個社會的免疫能力也會提高，因而使用張弛有道的措施令疫情以可控的速度「爆發」。





曾主席因而將「與病毒共存」之說，美化為「動態免疫」。說是「美化」，因為注重提升疫苗接種率，可不是「與病毒共存」的專利，講「動態清零」或「靈活掌控」，同樣是全力「谷針」。不過追求「自然免疫」，雖說是言之成理，卻有逆境求存、置之死地而後生的意味，對老百姓來說，眼看染病數字天天大幅標升，驚心動魄，如何可以心安？





其實敵人只有一個，而「動態清零」或「與病毒共存」，根本不應對立，並加上政治標韱。不管黑貓白貓，能夠捉到老鼠便是好貓。再說，「動態清零」在內地行之有效，是配合內地的國力、科技、資源、人力，以至管治制度。要「動態清零」，疫情發現之初的黃金24小時是關鍵。





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但香港如今無論是注射疫苗或強檢跟進或隔離病患者，全都滯後，所謂「動態清零」已成廢話。一國兩制，香港一制不是內地一制，內地可以封城，香港作為國際金融中心，封城是切腹。如何在「動態清零」及「與病毒共存」之間取得平衡，便要考驗特區政府的管治智慧了。