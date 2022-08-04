佩洛西竄訪台灣的後遺症

在中國的警告聲中，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（8月2日）晚抵達台北訪問。中國《人民日報》、《環球時報》和中國新聞社紛紛隨即發出評論，稱佩洛西的訪問為「竄訪」，並稱美國將付出沉重代價。

「竄訪」這兩個字可圈可點。「竄」是會意字。從鼠，從穴。老鼠在洞穴裏，表示「隱匿」、「逃竄」。竄跡是遁跡、隱跡;竄身是藏身。《易經•訟卦》九二爻辭的《象辭》曰：「不克訟，歸逋竄也。」意思打官司失利，便要迅速逃回來。可見「竄」不是褒詞，有句成語叫「抱頭鼠竄」，形容像老鼠怕懼人一般，狼狽逃走。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）（shutterstock）

再看今次佩洛西訪台，可真有點狼狽而有「竄」的意味。鑑於中方強烈抗議和嚴重警告，佩洛西於8月2日結束訪問馬來西亞後，約下午3時42分從蘇丹阿都阿茲沙機場起飛，繞開過南海空域中國飛航情報區，經印尼、菲律賓北上，晚上10時45分降落台北松山機場。佩洛西隨即在翌日會晤台灣領導人蔡英文。事件顯然牽動中美角力。

佩洛西訪台後的中美關係會是如何，筆者不妨以邵康節的梅花易數卜算，看看其中玄機。按佩洛西是壬寅年七月五日(農曆)亥時抵台，上卦以年月日計，是寅(地支3)+7+5=15，卦以8除，15÷8=1…7，餘數7即艮卦；下卦以年月日時計，即15(年月日)+亥時(12)=27，27÷8=3…3，餘數3即離卦，上艮下離是山火賁卦。爻以6除，總數(27)÷6=4…3，餘數3 即三爻變。

賁卦是離日在艮山下，為太陽下山之象，是個夕陽卦，夕陽西下，說明美國的國運正走下坡。在吉凶論斷上，賁卦小事可，大事不行，而今次佩洛西訪台灣，國際注目，肯定是大事，可斷言絕不亨通。

賁卦九三爻辭曰：「賁如濡如，永貞吉。」九三處下體離卦之頂，為六二承載與文飾，故有「永貞吉」之說，但僅是表面光輝，所謂「夕陽無限好，只是近黃昏」，畢竟九三是多憂之位，「賁如濡如」，「濡」是沾溼之象，而佩洛西沾溼的不是清水，而是一灘渾水，踏入一個複雜而麻煩的處境。

至於這次佩洛西訪台的後遺症，不妨看看變卦。賁卦三爻變成上艮下震的頤卦。頤卦屬動的下三爻（震）全是凶，要看上卦的艮卦如何處理。好明顯，頤卦下卦的震是中國，一聲驚雷，所象徵的是力量與憤怒。

中國的震怒可見諸外長王毅在8月3日的講話，表示佩洛西明目張膽，惡意侵犯中國主權，公然進行政治挑釁，既危險又愚蠢，台灣「倚美謀獨」是死路一條，「以台制華」是注定失敗。

頤卦上卦的艮卦指美國，艮為止，以艮對震，視乎美國怎樣平息中國的憤怒。但情況並不樂觀。因為三爻變，頤卦六三爻辭曰：「拂頤，貞凶，十年勿用，無攸利。」

兩岸關係緊張程度超過了1996年的危機，解放軍已宣布將於8月4日至7日圍繞台灣附近的6個海域和空域展開軍演，組織實彈射擊。另外內地又宣布暫停對台灣出口天然砂、暫停進口葡萄柚、檸檬、橙和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等，對台經貿衝擊巨大。看來這些封鎖概念，不論軍演或是經貿，都屬長期性，而所謂「十年勿用」，中美交惡，大概有十年時間都難再和好。