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05/01/2023

2023年中港的青年政策

#青年
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　2022年已成回憶，迎來2023年剛開始了數天。除夕夜全球80億人迎接2023年，冀告別俄烏戰爭、通脹飆升和動盪不安的2022年。在香港的2022年除夕，以長達10分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火光影匯演，在維多利亞港上演，搭配著音樂節奏，還有披上彩色燈帶的天星小輪，讓整個海灣洋溢歡樂氣息，伴隨灣仔會展中心外牆顯示的「2023」字樣及祝福語。

 

　　在內地，2022年除夕夜，在黑龍江撫遠市的莫日根廣場，身穿民族盛裝的赫哲族群眾載歌載舞，圍著篝火同遊客一起辭舊歲迎新年。1月1日0時，湖北武漢江漢關大樓下，人們在夜景下齊聲倒數，迎接2023。1月1日清晨，北京天安門廣場上，五星紅旗迎著2023年第一縷陽光，萬羽和平鴿飛向天空；「五嶽之首」的山東泰山遊人如織……。

 

　　而就在新年前夕，中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2023年新年賀詞。從視頻上看到，習主席端坐在自己位於北京中南海的辦公室，背後書架上掛著一幅巨型長城圖，旁邊擺放著書籍和數十張照片。官媒央視將這27張照片放大，向觀眾展示習主席的「珍貴鏡頭」。

 

　　習主席的新年賀詞，可以說是為他管治下一年的工作定下基調。其中有關青年人的論述尤其值得留意。他在新年賀詞中四次提到「青年」，這是過去的新年賀詞中頗為罕見。他的書架上也擺放一張與青年人的合影，被中國官媒央視排列在較前位置。

 

　　習主席說：「明天的中國，希望寄予青年。青年興則國家興，中國發展要靠廣大青年挺膺擔當……廣大青年要厚植家國情懷、涵養進取品格，以奮鬥姿態激揚青春，不負時代，不負華年。」

 

（istock）

 

　　從央視對照片的排序，顯示出青年人的工作，在中國的管治層，將愈來愈受到關注，其重要性不下於「一帶一路」和大灣區的發展。前三張照片分別是習主席在中共「二十大」、瞻仰延安革命紀念地以及冬奧會上的工作，第四張是在「五四」青年節期間他與青年人的互動，排在中央軍委舉行的「八一勳章」和榮譽稱號儀式之上。

 

　　在與青年人合影的配文中，央視重申習主席的新年講話「青年興則國家興」，並解釋，2022年是中國共青團成立100周年，「青年在習近平總書記心中佔據著重要位置」。央視更引述中共「二十大」報告稱：「全黨要把青年工作作為戰略性工作來抓，用黨的科學理論武裝青年，用黨的初心使命感召青年，做青年朋友的知心人、青年工作的熱心人、青年群眾的引路人。」

 

　　中國管治層對青年工作的重視，可能源於近月來中國各地有眾多青年反防疫的「動態清零」政策而上街抗議，令當局有了新的感悟，除了防疫來了個急轉彎，更將青年政策列為當務之急。

 

　　其實內地在新的一年關注青年政策，香港何嘗不應如此？本來港府早已2018年成立青年發展委員會，加強研究及討論青年人關注的政策議題，結果這個委員會形同虛設。2019年爆發的反修例事件，擾攘近三年，參與者以青年人為主，若追源溯始，是香港的青年政策和教育工作出了問題。如今踏入2023年，特區政府也應向內地看齊，要急起直追尋求良方妙策了。

 

 

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