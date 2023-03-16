  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
論盡中港台
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫

16/03/2023

此「強」不同彼「強」

#李強 #李克強 #卦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　中國兩會人大會議在結束今年會期前，開啟政府換屆程序，任命曾任上海市委書記的李強擔任新一屆政府總理，接替兩屆任期屆滿的李克強。

 

　　「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，新一屆總理李強，在姓名上比李克強少了「克」字，此「強」不同彼「強」，究竟他的能力，是否高於李克強，現時言之尚早，但不問蒼天問鬼神，也許姓名學能提供一點端倪。

 

新一屆總理李強。 （AP圖片）

 

　　先看這個「強」字。《説文解字》云：「強，蚚也。从虫弘聲。」 意思指「強」是蚚類昆蟲。字形採用「虫」作邊旁，「弘」作聲旁。若從甲骨文看，「強」字左旁形如爬行動物，「強」字右旁是聲如雷鳴，即「強」的造字本義，是呼嘯聲振憾人的大型爬行動物。在生物學上，爬行動物包括了龜、蛇、蜥蜴、鱷及史前恐龍等物種，身體可以很長，有「蔓延」的涵義。

 

　　難怪甲骨文密碼的研究說，「強」是欲望的蔓延。再看不管是李克強還是李強，兩人的欲望都很大，要為國家幹一番事業。而《中庸》有引述孔子對「強」的看法：「南方之強歟？北方之強歟？抑而強歟？寬柔以教，不報無道，南方之強也；君子居之。衽金革，死而不厭，北方之強也…」，讚賞的是南方之強。而對於隨時要跟人拼命，死也不後悔，這種強盜的勇敢，在血氣逞強，意氣逞勇的北方之強不以為然。

 

　　幸好李克強是安徽定遠人，李強是浙江瑞安人，都屬南方之強，寬柔以教，不走陽剛路線的強人。但姓名筆劃上，李字7劃，克字7 劃，強字按康煕字典計12劃，共26劃，是為變怪數奇的運格，雖賦性穎悟，擁有經濟學博士學位，但一生波瀾重叠，艱難纏身，如海中逢大暴風雨之象。觀乎他任總理10年，恐怕是中國近20年來最為紛繁複雜的階段，尤其是第二任期出現中美貿易戰、新冠疫情大爆發等大事，完全符合其姓名宿命。

 

　　再看「李強」的姓名。李字7劃，強字12劃，共19劃，其運格是成功雖早，但障礙重重，如風雨後之河流，雖頗有智能，但有短運之凶的誘導，估計上任之初，臨危受命，會遇風雲蔽月，而他顯然也有自知之明，所以他上任後第一次會見中外記者，已提警告，謂即使是中國制定的今年經濟增長5%的目標，實現起來也不容易，尤其是在世界上許多其他國家也面臨重大經濟挑戰的時候云云。

 

　　若不看姓名學，或者換一個角度，為他們的姓名卜個卦，看看有何玄機。「李克強」之名，以「李」為上卦，「克強」為下卦，「李」為7數。配先天八卦為艮卦；「克強」為19數，除以8得餘數3，配先天八卦為離卦，得出山火賁卦。此卦火在山下，是「夕陽無限好，只是近黃昏」，怪不得他要黯然下台。

 

　　至於「李強」之卦，以「李」為上卦，「強」為下卦，「李」為7數。配先天八卦為艮卦；「強」為12數，除以8得餘數4，配先天八卦為震卦，得出山雷頤卦。此卦有「養」之義，卦形張而不合，有求食之狀，是重視經濟之卦，而《彖傳》曰「頤之時大矣哉」，一切要配合時機。可惜他上任之初，便遇上美國矽谷銀行倒閉，引起全球連鎖效應，舉步為艱呀!

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

我要回應

更多論盡中港台文章

你可能感興趣

#李強 #李克強 #卦

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk