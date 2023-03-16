中國兩會人大會議在結束今年會期前，開啟政府換屆程序，任命曾任上海市委書記的李強擔任新一屆政府總理，接替兩屆任期屆滿的李克強。

「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，新一屆總理李強，在姓名上比李克強少了「克」字，此「強」不同彼「強」，究竟他的能力，是否高於李克強，現時言之尚早，但不問蒼天問鬼神，也許姓名學能提供一點端倪。

新一屆總理李強。 （AP圖片）

先看這個「強」字。《説文解字》云：「強，蚚也。从虫弘聲。」 意思指「強」是蚚類昆蟲。字形採用「虫」作邊旁，「弘」作聲旁。若從甲骨文看，「強」字左旁形如爬行動物，「強」字右旁是聲如雷鳴，即「強」的造字本義，是呼嘯聲振憾人的大型爬行動物。在生物學上，爬行動物包括了龜、蛇、蜥蜴、鱷及史前恐龍等物種，身體可以很長，有「蔓延」的涵義。

難怪甲骨文密碼的研究說，「強」是欲望的蔓延。再看不管是李克強還是李強，兩人的欲望都很大，要為國家幹一番事業。而《中庸》有引述孔子對「強」的看法：「南方之強歟？北方之強歟？抑而強歟？寬柔以教，不報無道，南方之強也；君子居之。衽金革，死而不厭，北方之強也…」，讚賞的是南方之強。而對於隨時要跟人拼命，死也不後悔，這種強盜的勇敢，在血氣逞強，意氣逞勇的北方之強不以為然。

幸好李克強是安徽定遠人，李強是浙江瑞安人，都屬南方之強，寬柔以教，不走陽剛路線的強人。但姓名筆劃上，李字7劃，克字7 劃，強字按康煕字典計12劃，共26劃，是為變怪數奇的運格，雖賦性穎悟，擁有經濟學博士學位，但一生波瀾重叠，艱難纏身，如海中逢大暴風雨之象。觀乎他任總理10年，恐怕是中國近20年來最為紛繁複雜的階段，尤其是第二任期出現中美貿易戰、新冠疫情大爆發等大事，完全符合其姓名宿命。

再看「李強」的姓名。李字7劃，強字12劃，共19劃，其運格是成功雖早，但障礙重重，如風雨後之河流，雖頗有智能，但有短運之凶的誘導，估計上任之初，臨危受命，會遇風雲蔽月，而他顯然也有自知之明，所以他上任後第一次會見中外記者，已提警告，謂即使是中國制定的今年經濟增長5%的目標，實現起來也不容易，尤其是在世界上許多其他國家也面臨重大經濟挑戰的時候云云。

若不看姓名學，或者換一個角度，為他們的姓名卜個卦，看看有何玄機。「李克強」之名，以「李」為上卦，「克強」為下卦，「李」為7數。配先天八卦為艮卦；「克強」為19數，除以8得餘數3，配先天八卦為離卦，得出山火賁卦。此卦火在山下，是「夕陽無限好，只是近黃昏」，怪不得他要黯然下台。

至於「李強」之卦，以「李」為上卦，「強」為下卦，「李」為7數。配先天八卦為艮卦；「強」為12數，除以8得餘數4，配先天八卦為震卦，得出山雷頤卦。此卦有「養」之義，卦形張而不合，有求食之狀，是重視經濟之卦，而《彖傳》曰「頤之時大矣哉」，一切要配合時機。可惜他上任之初，便遇上美國矽谷銀行倒閉，引起全球連鎖效應，舉步為艱呀!