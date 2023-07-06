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06/07/2023

日本核污水禍及中港台

#核污水 #日本 #輻射 #氚
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

    論盡中港台

    本欄隔周四更新

　　日本經過多年來激辯，以及首相一換再換，日本政府終於計劃在今夏將福島第一核電站所儲存超過 130 萬噸核污水排入太平洋，引發全球關注及亞洲鄰居的神經繃緊。

 

　　日本政府早於2021年4月13日，宣佈批准排放核污水至海洋，但也設下緩衝期限，在兩年內由國際原子能總署監察，以提高透明度。今年7月4日，國際原子能總署發表報告，認為日本在福島將污水排海的計劃符合國際安全標準，並指對環境影響「微不足道」。日本有了此一「護身符」，排放核污水已勢在必行，如箭在弦。

 

(AP)

 

　　這是人類史上第一起大規模核污水排放，極具爭議，其中包含食品安全、海洋污染、放射性物質影響人體健康等議題。 2011年311大地震後，福島第一核電廠1至3號機組爐心熔毀，廠方對機組灌水降溫，加上流入機組廠房的地下水和雨水，這些大量的水經過多核素處理系統（ALPS）去除銫和鍶等多種放射性物質，但目前技術難以去除氚（Tritium）的存留。

 

　　日本鄰國及全球環保人士都憂心，將含有放射性同位素「氚」的核污水排入海洋，將對全球人體健康和海洋生態造成極大風險，並嚴重影響漁業。最引起爭議是核污水中殘留「氚」(粵音川)的問題。氚亦稱超重氫，是氫的同位素之一，具有放射性，會發生β衰變，其半衰期為12.43年。

 

　　氚比普通的氫多了兩個中子，因其原子核處於不穩定狀態，故其中一個中子會釋放電子，轉變為質子，成為氦原子。此時所釋放的電子是放射線之一的β射線。但綠色和平認為，這並不代表氚沒有影響，而且它一旦被植物、動物和人類攝入，即有可能造成傷害。另外，國際原子能總署發表的報告，其實也具爭議性，其中有無商業利益不無令人懷疑。

 

　　多年來，中國對福島核污水排放一直持反對態度。早在今年5月27日，中國代表在世衛大會，要求日本在與各國政府達成協議前不能排放核污水。6月12日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上批評日本污染海洋、損害人類共同利益，「極其自私和不負責任」。

 

　　香港及澳門特區政府也與北京的態度一致。認為日本需要與受影響的國家及政府溝通達成協議，才能夠行動。香港環境及生態局長謝展寰在接受電台專訪時稱，日本一旦宣佈排放核污水，香港就會立即禁止福島一帶沿岸「最高風險縣份」的水產進口。

 

　　至於台灣，行政院原子能委員會早在2021年4月13日指出，原能會對日本政府所做出排放核污水的決定深感遺憾；外交部亦在同日表示，已多次向日本政府關切此案。而台灣的環保團體「全國廢核行動平台」去年發聲，積極反對日本將核污水排放入海，稱日本不應因過濾污水的成本考量，就將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。

 

　　事實上，從周邊海域捕獲的海產，已不時傳出放射性核素超標，令人難以完全安心。最近的一次是在今年6月5日，日本東電的報告指5月於福島核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋（black rockfish），體內放射性元素銫（Caesium）超標，是日本食品安全標準的180倍。看來中港台對核污水的擔憂不無道理。

 

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