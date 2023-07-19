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19/07/2023

秦剛事件撲朔迷離

#外交部 #秦剛
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　中國外交部長秦剛自 6 月 25 日會見多國外交官員後神隱超過三周，仍未露面，更缺席於印尼舉行的東南亞國家協會外長會議，中國外交部於 7 月 11 日聲稱缺席是因確診新冠病毒以致身體微恙，但外界懷疑另有因由，對於失蹤緣由眾說紛紜。

 

　　秦剛出生於1966年，今年57歲，河北人，畢業於國際關係學院國際政治系。曾任外交部發言人、駐英國大使館公使、新聞司司長、禮賓司司長、外交部部長助理、副部長、駐美國大使等職務。現任外交部部長，是中第二十屆中央委員。

 

　　秦剛是屬於破格提拔的官員，在欠缺美國經驗下以黑馬姿態被任命為駐美大使，不滿一年半期間，在去年年底，被任命為外交部長，並破格入選中共二十大中央委員，擠下至少五位由中外專家預測的可能人選。他的升遷打破中共多項慣例，備受傳媒關注。

 

秦剛2023年伊始致各國駐華使團的新年視頻致辭。(外交部網頁)

 

　　如今有關他的傳聞滿天飛，正所謂「空穴來風，並非無因」，語出戰國楚．宋玉《風賦》。宋玉說的「空穴來風」，原本指「有了空的洞穴，就會把風招來」，後來比喻事出有因，流言乘隙而入的成語。然則今次秦剛事件的「空穴」，又從何而來?

 

　　這「空穴」是《法新社》記者在 7 月 14 日中國外交部例行記者會中，詢問發言人汪文斌有關秦剛的去向，但汪文斌閃爍其詞、低頭翻閱資料長達 16 秒，沈默不語的態度，啟人疑竇。這16 秒的欲語還休，似是說明一切盡不在言中，有很多秘密不便說出，因而引起了網絡上瘋傳的流言，而最容易招來人們眼球注意力的政治八卦，自然是涉及男女關係的桃色新聞。

 

　　流言說，秦剛與鳳凰衛視主持人傅曉田有染，彼此存有曖昧關係，甚至盛傳秦剛與傅曉田婚外生子。這傅曉田又是何許人也? 她是1983年出生於四川重慶，現年40歲，在北京語言文化大學獲得英語語言文學及經濟學雙學位、之後遠赴英國留學，2008年在劍橋大學丘吉爾學院教育學專業畢業，獲碩士學位。2009年加入香港鳳凰衛視，駐英國倫敦記者站，後任首席記者及站長。2014年起，任《風雲對話》節目主持人（直到2022年9月）。對話各國政要。2022年11月，她未婚卻育有一個美國出生的兒子Er-Kin，後來她聲稱父親並非美國人，於是網絡瘋傳孩子的父親就是秦剛。

 

　　但單憑秦剛的桃色新聞，不足以構成政治炸彈，更不夠刺激性和爆炸力。於是另一則傳聞又甚囂塵上，指傅曉田是一名女間諜，更是雙重間諜，當初是中方派往美方的「卧底」，後來又搖身一變成為美方派往中方的「卧底」。若然如此，秦剛所受的牽連就麻煩了。然而畢竟一切純屬揣測，查無實證。都說「謠言止於智者」，謠言特色是憑空捏造，加鹽加醋，所以千萬不要相信，只能一笑置之。

 

　　中國外交部17日的例行記者會上，外媒記者4度詢問與秦剛相關問題，但發言人毛寧已再沒有汪文斌的失態，主要回應是四個字：「無可奉告」。而無論如何，秦剛事件撲朔迷離，他消失愈久，外界揣測愈多。說不定會謠傳他已在秦城監獄，甚至經已去世。總之，既是局外人，所知有限，何必想太多?

 

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