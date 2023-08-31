現任美國商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo），現年52歲，她自2015年以來任第75屆羅德島州長，是第一位女性羅德島州長。競選前，曾擔任2011年至2015年羅德島州財政部長。2021年，美國總統拜登在就任前已提名她擔任商務部長。

雷蒙多有意大利血統，父親從事鐘錶業。她大學初期讀經濟，後來改讀社會學，博士論文是研究單親母親。又因為她曾在貧民區的診所工作，啟發她改行研習法律。她任羅德島財政部長期間，改革該州的公務員退休制度；任羅德島州長期間，年年減稅，為政務簡，刪除8000頁條例，並且提高最低工資以及爭取社區學院免費教育。

美國《華盛頓郵報》形容雷蒙多是個「温和的技術官僚」，可見她作風穩健，屬美國民主黨的中間派。這次她訪華，在8月28日與中國商務部長王文濤會談，進行了4個半小時。從中方發布的會議通稿看，主要成果有二：

其一是宣佈在兩國商務部間建立新溝通渠道，雙方成立工作組，由中美政府官員組成，並有企業代表參加，每年舉行兩次副部級會議，兩國商務部長每年至少見一次；二是雙方啟動出口管制訊息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。

會談成果，顯示拜登政府在處理中國問題的政策略有調整，但基本格局不變，一方面要打壓中國，另一方面也不跟中國脫勾。事實上，雷蒙多的訪問，與6、7月間她的三名內閣同僚訪華沒有實質性區別，不見有何突破之處。

(AP)

當然，雷蒙多也為中方帶來小「禮物」表達溝通誠意：一是美國延長韓台半導體的豁免，意味中方可以繼續從韓台進口半導體產品和設備；二是將27家中國實體移出「未經核實清單」；三是延長中美科技合作協定；四是加強往返中美的航班。

但這不過是小恩小惠，並未導致中美經貿和高技術領域的對立和競爭有所緩解，而特別須注意的，雷蒙多反覆強調美國國家安全優先性，說明拜登政府對中國仍是充滿戒心。雖然雷蒙多表示中美有穩定的經濟關係很重要，但這也是美國政客的慣常說法，而且經常說一套做一套，不用認真。

雷蒙多在8 月29日會見中國文化和旅遊部長胡和平、國務院副總理何立峰和國務院總理李強。她強調美方不尋求與中國脫鈎，希望維持及發展好美中貿易。但一旦她結束在北京的行程，8 月29日晚上乘搭高鐵前往上海，在高鐵上向記者發言，說話就不再客氣了，聲稱越來越多美國企業向她反映，中國已經變得不適宜投資，因為在中國做生意的風險太高云云。

無論如何，雷蒙多訪華難有突破，主因是2024年的美國大選形勢尚未明朗，拜登有很多舉措仍舉棋不定。如今美國政治已進入選舉季，而從民調來看，共和黨出線者幾乎非特朗普莫屬，而拜登在民主黨內也有挑戰，特別是羅伯特･甘迺迪之子小羅伯特，其甘迺迪家族成員的名氣，再加上選民對拜登年紀的擔憂，民調顯示他在整體選民的好感度已超越拜登。

也許雷蒙多的訪華之行的實質意義，不外是有助於提升「拜習會」9月在印度新德里的G20峰會期間，或者11月在美國三藩市的APEC峰會成行吧!