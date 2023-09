「一帶一路」的香港角色

共建「一帶一路」倡議的提出已有10年。香港政府及貿發局一連兩日(9月13日至14日)舉辦第八屆「一帶一路高峰論壇」,有6,000名來自多個國家的人士參加,出席者包括海內外政商界領袖、企業家和非政府組織翹楚。

(Shutterstock)

香港特首李家超指出,本次高峰論壇是疫情後第一次全實體舉行,數字充份證明國際對香港重返舞台充滿信心。他更特別指出中東市場。謂中東有多元商機,今屆高峰論壇首次有「中東專場」,探討「一帶一路」在中東地區的新機遇、新發展和新合作,突顯市場對中東市場的興趣和重視。

所謂「一帶一路」,是指「絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路」,是中國於2013年倡議並主導的跨國經濟帶,投資近70個國家和國際組織。其範圍涵蓋中國歷史上絲綢之路和海上絲綢之路行經的中國大陸、中亞、北亞和西亞、印度洋沿岸、地中海沿岸、南美洲、大西洋地區國家的重大開發計畫。

「一帶一路」一向被視為習近平「大國外交」戰略的核心組成部份,尋求中國在全球事務發揮更大領導作用。中國政府稱該倡議是「旨在加強區域互聯互通,擁抱更美好的未來」,目標完成日期為2049年,正是中共建國第一百週年。

「一帶一路」的最大贏家是新疆和福建。新疆被定位為「絲綢之路經濟帶核心區」;福建獲批21世紀海上絲綢之路核心區。「一帶」由新疆經巴基斯坦到印度洋、中亞與西亞到達波斯灣和地中海沿岸各國。「一路」主要包括泉州、福州、廣州、海口、北海、河內、吉隆坡、雅加達、可倫坡、加爾各答、奈洛比、雅典和威尼斯。

10年人事幾番新,時光荏苒,「一帶一路」10年,已創下一些成績。據財政司司長陳茂波在網誌上稱,10年間,中國與「一帶一路」國家之間的年均貿易額,由2013年的1萬億美元倍增至去年的2萬億美元,年均增長8%。去年中國對「一帶一路」國家的對外直接投資接近210億美元,按年增加3.3%。

對「一帶一路」倡議的反對主要來自美國及其他非參與國的疑慮,形容這是以中國為中心的國際貿易網絡計劃,試圖在全球事務邁向主導。美國、日本和澳洲等在2021年七國集團推出「重建更好世界」(Build Back Better World),用來抗衡「一帶一路」。去年七國集團又提出「全球基礎設施和投資夥伴關係」(Partnership for Global Infrastructure and Investment,縮寫PGII),顯然是反制「一帶一路」的後續,而早前的「重建更好世界」已消失得無影無蹤。

今屆「一帶一路」高峰論壇,中聯辦主任鄭雁雄致辭時不忘嘲諷美國,指出「即使當下對『一帶一路』諸多不爽的美國,歷史上也是海上絲綢之路的參與者、得益者。」他說的歷史,是指早在1784年美國立國,就派出「中國皇后號」與中國通商,最終達到廣州黃埔港,足見美國對海上絲綢之路的倚重。

不過在這個「一帶一路」高峰論壇,香港千萬不要以為自己是「一帶一路」的主角,主角是新疆和福建。香港的角色是提供助緣,作為國際城市,發揮國際規則暢順銜接的優勢,提供金融、法律、會計、諮詢、管理等服務,並且利用多元文化交融的特色,牽線搭橋而已。