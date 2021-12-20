王力宏龜縮 三點期限前未道歉 李靚蕾連環出招拆穿男神假面具

【晴報專訊】台灣歌手王力宏日前被揭離婚，並遭前妻李靚蕾踢爆出軌及大話連篇等渣男惡行，原本在內地的工作全告取消，前晚返台進行隔離檢疫。力宏父親王大中原打算以親筆信為愛兒洗白，卻激怒李靚蕾再出招爆料，更稱力宏如在昨午三時前未道歉便告王氏父子誹謗。但男神至截稿前繼續潛水，花生指數停不了！

45歲的王力宏在過去一周絕對是兩岸三地娛樂圈話題人物，從被揭離婚再到李靚蕾以千字文控訴前夫婚後召妓及冷待家庭等劣行，豁出去摧毀前夫建立多年的好好先生形象。她的震撼彈後勁十足，力宏原本在內地所有工作取消，剛代言的汽車品牌也急割席。力宏父親王大中前日深夜發手寫信代兒子發聲，指前新抱當年以胎兒逼婚，又狠批她要求離婚後要有數億台幣生活費，意圖幫兒子洗白。

王力宏父親王大中（中）寫信為兒子辯護，再激起李靚蕾怒火。

揭前夫用豪宅談判換名聲

李靚蕾的反擊字字鏗鏘有力，獲網民封為「蕾」神之槌 。

不過，李靚蕾亦有備而戰，昨晨繼續在IG發長文反擊，寫出七點澄清王爸爸的指控，包括逼婚、數億台幣生活費等。李靚蕾強調︰「我唯一的要求是三個孩子的生活品質不要改變，我沒有要求數億台幣，也沒有要求一毛錢的贍養費。」她又回應2013年懷孕逼婚的指控︰「一個37歲的高知識成功人士（王力宏），不可能會因為被威脅而做出結婚這麼慎重的決定。如果是我要脅他結婚，怎麼還會有第二胎和第三胎？」她更公開上載前夫向自己發出的短訊，指對方以四億台幣豪宅利誘她向傳媒稱自己神志不清及道歉，一手一腳撕下前夫的假面具。

李靚蕾於王力宏上周四晚在廣州完成活動後才在IG爆料，足見她已手下留情。（微博截圖）

最後李靚蕾更向王力宏父子發最後通諜，「我要求王力宏先生下午三點前公開道歉，否則我會立即尋求法律途徑對你和王爸爸提出誹謗的告訴。」然而，截至昨晚九時，王力宏及旗下的宏聲音樂仍潛水未有作出任何回應。

Yumi發文認曾戀王力宏

By2成員Yumi捲入王力宏離婚風波，昨晚她在微博發長文回應。

被指是王力宏小三的組合By2成員Yumi（孫雨），昨晚在微博發文反駁介入王力宏婚姻，不過就自爆20歲時曾與王力宏拍拖。她說︰「我和王力宏先生在2012年交往，與他不存在任何不正當關係。」Yumi指自己是他結婚前正式交往的女友，雖然時隔久遠，但刻骨銘心。巧妙地，她同樣寫了七點來澄清自己並非小三，從未介入對方的婚姻。

Yumi發完長文後，李靚蕾隨即在微博貼出Yumi與王力宏的WhatsApp對話截圖，更tag了Yumi，而頭像更疑似是Yumi裸照，引起網民一片譁然。