《全民造星IV》Marf成「人氣王」 Alice強調與柳應廷無聯絡

【晴報專訊】ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》經過多輪比賽後，20強參賽者經已誕生，總決賽將於本周六聖誕夜假九展Star Hall舉行。昨日20位參賽者於九展拉票，大熱門邱彥筒（Marf）、蘇雅琳（Ivy So）、王家晴（Candy）、蘇芷晴（So Ching）、沈貞巧（Gao）及許軼（Day）成為焦點。

（左起）So Ching、Day和Marf被視為三甲大熱。

邱彥筒、蘇芷晴及許軼等20位參賽者昨日於九展記者會上各自表演一分鐘，為自己拉票。成為參賽者互選最高票數的Marf表示︰「我當然開心啦。（信心大增定更大壓力？）有參賽者嘅支持當然好開心，因為開頭大家都擔心《造星IV》會唔會好多是非，但事實上大家都好融洽。」

樣子甜美的Candy獲fans高唱生日歌。

至於昨日19歲生日的王家晴，獲現場fans送上生日歌，問及生日願望會否希望成功加入女團？Candy表示︰「呢個當然係願望之一，我都會畀自己信心，希望決賽當晚盡量做好自己，畀大家睇到我嘅突破。」

女團下月初成軍

Alice指自己與男友數月前已分手，與緋聞完全無關。

另外，早前跟MIRROR成員柳應廷（Jer）傳緋聞的許寶恆（Alice），她斬釘截鐵否認︰「假嘅，所以都無咩回應，我同佢無私下聯絡，比賽後亦都無見面，可能喺group入面傾過，但我哋真係無拍拖。」Alice承認有網民在她的社交網留言指摘，她只好不理會，近日心情亦已平復；Alice再次強調跟Jer只是導師和學生的關係，完全不清楚對方的感情事。

女團經理人Wing

而女團經理人戴穎（Wing）表示女團人數預計在10人之內，她說︰「其實仲有好多變數，但目前肯定決賽當晚三甲一定入女團，而其他就會喺賽後幾日閉門會議，當然會首先考慮20強參賽者…主要都係以人氣同表現嚟揀，而有份參與揀選女團嘅人一定要好了解佢哋，睇晒每一集《造星IV》。」Wing又表示預計下月初會就成軍一事作定案。