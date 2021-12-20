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20/12/2021

新碟訴自身經歷 馮允謙感觸落淚

#馮允謙
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　　【晴報專訊】馮允謙（Jay）剛推出以吸血鬼為題材的新碟《LIFE LINE》，他透露去年經歷了嫲嫲離世，以及與女友的婚禮延期，心情十分低落，冀透過新碟抒發情緒。Jay坦言當中有不少「救命」歌，助他度過情緒低谷，亦期望透過歌曲，帶樂迷走進他的內心世界。

 

Jay推出新碟，外界評價不俗。

 

　　相隔一年再推出新碟，Jay心情相當緊張，日前更親自到CD店，自掏腰包買了30多隻新專輯。以吸血鬼為主題的新專輯，Jay解釋是與自己過去一年的自身經歷有關︰「上年12月嫲嫲過咗身；加上原定同女朋友上年註冊結婚，又因為疫情要延期，佢依家喺加拿大，都差唔多七、八個月無見，呢段時間都係以FaceTime聯繫，希望疫情快啲過去，出年可以見面。」他更直言日前在家聽到歌曲《思念即地獄》時，由於歌詞太應景而忍不住落淚，嚇壞父母。

 

慳錢照顧家人女友

 

Jay日前親到CD店買碟，又親自與歌迷交流，聽取意見。（IG截圖）

 

　　Jay透露今次製作新碟的成本相當高，希望於年底頒獎禮獲好成績以報答公司，他說︰「創作歌手、男歌手、大碟獎全部都想攞，希望攞多幾個獎，令公司覺得我係值得被投資。」

 

Jay的父母由加國返港，令Jay對出碟更添信心。（IG圖片）

 

　　適逢Jay的父母由加拿大返港，Jay直言這段時間出碟別具意義︰「佢哋下月中就返加拿大，哥哥喺嗰邊，父母要返去照顧佢，細佬同我就喺香港有照應，所以父母都好放心。」Jay續笑言︰「目前我同細佬一齊住，平日我都好慳，唔鍾意使錢，想儲多啲錢，除咗因為要照顧另一半，父母都好辛苦，爸爸已經65歲，我想照顧番佢哋。平時我好少出街，又會食平啲，加上要操肌，主要都係食烚蛋同雞胸，所以應該慳到錢。」

 

轉載自: 晴報

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