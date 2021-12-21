王力宏暫別娛圈避談召妓質疑 李靚蕾停戰放過前夫

【晴報專訊】台灣歌手王力宏與前妻李靚蕾的婚變鬧劇有望告終，靚蕾昨晨發文要求男方回應是否曾召妓，備受千夫所指的王力宏昨午終於「跪低」道歉：「給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。」他並宣布暫時退出娛圈，以及將台北寓所轉到靚蕾名下，但始終沒有回應召妓質疑。不過，靚蕾亦手下留情，聲言不會控告王力宏及王爸爸誹謗，相信王力宏可鬆一口氣。

前日是王力宏出道26周年的日子，但其婚變鬧劇仍在網上洗版。有傳是第三者的By2成員Yumi（孫雨），前晚發文自稱是王力宏的前女友，更強調15年已跟男方互刪微信；但獲網民尊稱「蕾神」的李靚蕾極速出招，公開Yumi與王力宏15年的WhatsApp對話截圖，Yumi更疑似使用自己的裸照作頭像，狂派花生。及後，王力宏開腔形容過去的婚姻生活「是活在恐懼、勒索和威脅之下」，指靚蕾要求二億人民幣贍養費及每月21萬人民幣生活費。

有網民指Yumi 15年與賭王四房公子何猷君拍拖時，暗地聯絡王力宏，質疑她向猷君「派帽」。

王力宏被爆性上癮

李靚蕾每次發文均擊中前夫要害，在網上贏盡掌聲。

不過，靚蕾昨日凌晨起兩度發文否認前夫指控，她指王力宏特地稱呼她的日本名「西春（村）美智子」，是故意挑起網民的仇視，企圖控制輿論。靚蕾曬出法律文件否認爭贍養費，透露自己受盡精神虐待，更揭露前夫被心理醫生診斷有性上癮及自戀型人格。她要求王力宏面對過往劣行，並質問他會否承認曾經召妓。

王力宏自稱愧對前妻，但始終避談有否召妓及玩一夜情。

面對靚蕾連番質疑，王力宏昨日發聲明致歉，但依然避談有否召妓︰「男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他隔空向父母、靚蕾及孩子道歉，又稱︰「從今往後，我會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們。」他又宣布暫別娛圈︰「我準備暫時退出工作，留時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。」他向前妻承諾︰「你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用，此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。」王力宏道歉後不久，靚蕾回應台灣傳媒，表示不會控告王氏父子誹謗。

形象破產的王力宏，承諾將豪宅轉給李靚蕾名下。

蕾神兄出招踩多腳

李靚蕾指前夫經常不在家，炮轟他聲稱難見三個子女是混淆視聽。

另外，李靚蕾的哥哥昨日亦在社交網發文嘲弄前妹夫：「說幾個笑話，我沒有對婚姻不忠，大概是對不忠這個詞有誤解…西春美智子…是村啦，還想用仇日情緒轉風向？我不在乎錢卻一直在講錢。」他諷刺王力宏自稱活在恐懼中卻生三胎：「你是被強姦嗎？」用字與靚蕾一樣狠辣。