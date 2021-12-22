拍MIRROR新歌宣傳相被冷待？ AK江熚生企最後露半邊面

【晴報專訊】人氣男團MIRROR將於今日推出新歌《12》賀聖誕，不過宣傳照中的鏡仔成員江熚生（AK）企最後排，兼且「見樣」最少，完全埋沒其靚仔樣，加上早前曾有退團傳聞，惹來各界揣測AK在MIRROR的未來動向。

繼上月成軍三周年的團歌《All In One》後，MIRROR今日推出新曲《12》，作為送給鏡粉（MIRROR粉絲）的聖誕禮物。新歌今午12時在商台叱咤樂壇首播，下午一時在各大音樂平台上架，同日晚上九時在MIRROR YouTube頻道首播MV。鏡仔官方IG前日宣布有關消息，並上載了12子的新歌宣傳照。眾人一身冬日造型，服飾相當色彩繽紛，王智德（Alton）頭戴綠帽，全身綠色服裝站在最前排；而呂爵安（Edan）的橙色冷帽配橙衫橙褲也非常醒神，邱傲然（Tiger）則紅噹噹充滿節日氣氛。不過，有心水清粉絲發現AK不但站在最後排，而且身形比例離奇地細粒，兼只露出半邊面，相比其餘11子，明顯完全不起眼，有粉絲擔心大合照似暗露玄機。

早前AK在MOOV LIVE音樂會演出，rock爆全場。

發文現弦外之音

AK（最後排）在宣傳照中完全不顯眼，其健碩身形更大縮水。（IG圖片）

由於AK早前曾被發現在IG中刪走MIRROR團名，上周二更出po留言說：「每段旅程都會有開始與終結。或許我在路上不是最聰明最出眾，但至少我努力過，謝謝大家一直支持，希望將來可以喺唔同路上繼續出發。」網民懷疑AK暗示與隊友「各行各路」，因而引發其退團揣測。雖然ViuTV製作部副總裁金廣誠回應傳媒時已否認AK退團，不過今次AK在宣傳照中疑似被冷待，有部分生粉（AK粉絲）留言不滿偶像排位太後。

（左起）AK站在Jeremy及Ian身旁，身形比例「回復正常」。(網上截圖)

闖飲食業拓財路

AK與哥哥（中）投資開串燒店，兄弟形象截然不同。

其實，現年29歲的AK一直以來備受力捧，工作不斷，他主持的個人綜藝節目《Have A Sweet Gym》剛播畢，早前他又跟姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian）等「上弦位」鏡仔舉行音樂會，他亦為陳凱詠個唱擔任嘉賓。加上AK的代言廣告眾多，包括飲品、信用卡、珠寶等，即使他日後真的脫離MIRROR作獨立發展，相信仍大把世界。另外，近日AK進軍飲食界，與胞兄、隊友柳應廷（Jer）及ERROR隊長梁業（肥仔）合資在尖沙咀開設串燒店，由於有幾位人氣偶像加持，吸引不少鏡粉朝聖，據知訂枱最快已要到明年二月，AK絕對財來自有方。

AK在《Have A Sweet Gym》中整甜品曬廚藝，夠晒暖男。(網上截圖)